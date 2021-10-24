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舊金山市長專欄／加強公共安全 強化電子監控

親愛的讀者
布里德市長宣布阻止汽車爆竊的獎勵計畫。
布里德市長宣布阻止汽車爆竊的獎勵計畫。

舊金山頻頻發生的汽車爆竊並非像一這人所說是「沒有受害人」的案件，事實上，這些案件都會為受害車主造成經濟損失和精神困擾。我們將竭力追究罪犯的責任。

這些案件傷害居民，尤其是沒有多餘時間或金錢來應對事故的家庭，而對於遊客，事故必定令他們愉快的旅程蒙上陰影。自從我們宣布了旅遊業安全部署計畫以來，近幾個月已取得了進展，但我們仍有更多工作要做，以確保每個人在街道上都感到安全。

對要為絕大部分罪案負責的犯罪組織，我亦要鄭重表明，我們正在投放資源和人力來追究他們的責任。

提供線索助破案 最高獎金10萬

正因如此，我宣布了一項由私人資助的現金獎勵計畫，以獲取緝拿參與有組織犯罪分子歸案的線索。這措施建基於我們最近增加社區安全大使和警察在繁忙的商業、旅遊及購物區內巡邏，有助讓市內汽車爆竊案件下降了三成七。提供準確和清晰線索並讓相關嫌疑人被繩之以法，將可獲得最高十萬元的獎金。

布里德市長與方李邦琴、駐舊金山中領館王東華總領事。
布里德市長與方李邦琴、駐舊金山中領館王東華總領事。

任何有線索的人士都可以致電(415)575-4444。舊金山警察局聯絡及發送短信到TIP411，並以「SFPD」作信訊開首。敬請留意，儘管來電者可以保持匿名，但如要拿到獎勵，提供信息人士需要向警方表明個人身分。

隨著舊金山重新開放，為了持續進一步加強市內的公共安全措施，我們還採取措施，與縣府警長和成人緩刑局合作，改革市內的釋囚電子監控計畫。這種公共安全設備需要改革以實現其原有的阻嚇作用，同時也可以作為代替監禁的方案。

布里德市長與方李邦琴。
布里德市長與方李邦琴。

電子監控必不可少。但是，其現有的工具作用已失去成效。這意味我們本來試圖防止他們因重新犯罪而入獄的努力，可能達不到目的，這將令公眾失望。令我們震驚的是，近三分一的電子監控釋囚未能遵守其電子監控條款。一些人再次犯案，被指控各種可怕的暴力罪行。 

我因此要求相關部門制定關於加強電子監控計畫的建議，以實現其最基本的預防功能。我們必須改革和加強這項重要的公共安全工具，讓犯人遠離監獄，同時防止他們將來再次犯案。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！ 

舊金山市長 倫敦．布里德 

布里德市長和Ted Fang在方李邦琴社區農場公園內。
布里德市長和Ted Fang在方李邦琴社區農場公園內。

舊金山 警察 汽車

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