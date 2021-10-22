5-11歲接種疫苗 金山籌畫「家庭友好」活動宣導

加州各地衛生官員正在為5歲到11歲兒童的新冠疫苗接種工作做準備。（美聯社）

加州 各地衛生官員正在為5歲到11歲兒童可能在未來幾周內開始接種新冠疫苗 做準備。官員們表示，他們打算舉辦「家庭友好」活動，說服家長和監護人讓子女接種疫苗。

白宮21日公布將讓5歲到11歲兒童在未來幾周內開始接種輝瑞（Pfizer）疫苗的詳細計畫，聯邦監管單位將在接下來兩周開會衡量讓這個年齡層的兒童接種疫苗的安全性和有效性。預計在聯邦食品藥物管理局（FDA）簽署通過、美國 疾病防治中心（CDC）於11月2日到3日舉行諮詢小組會議後，數百萬疫苗和適用於幼兒的較小針頭就會開始分發給全國各地醫療機構使用。

加州衛生廳表示，官員計畫使用學校保健室和其他場地為學生施打疫苗。與此同時，加州也會繼續執行K到12年級學校的口罩強制令。

加州州長紐森（Gavin Newsom）本月稍早宣布，一旦聯邦全面批准兒童新冠疫苗的使用，擁有約670萬名公私立學校學生的加州可能成為全美第一個頒布學校新冠疫苗強制令的州。

加州是美國疫苗接種率最高的地區之一，但仍有少數人對疫苗和政府對其安全性的保證持懷疑態度。上個月，有1000多名民眾聚集在加州州議會大樓前抗議疫苗強制令。

舊金山衛生官員表示，他們正在籌畫「家庭友好」的疫苗接種活動和網路市民會議，為家長和監護人排憂解惑。

舊金山衛生局表示，將有四所學校提供場地做為兒童疫苗接種站，每日最多提供250劑疫苗。此外，他們預計，全市將近100個接種地點每周可為符合資格者注射2萬5000劑疫苗，對象包括兒童、首次接種的成人和補強針接種者。

擁有約1000萬人口的洛杉磯縣約有90萬名5到11歲兒童，占該縣總人口的9%。洛杉磯縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，如果聯邦的時間表不變，他們預計會在11月1日前收到約9萬5000劑輝瑞疫苗。費若說，衛生官員下周起會開始提供疫苗資訊給家長與監護人，以免他們在聯邦還未正式拍板定案前被錯誤訊息誤導。

費若說：「我們想立即做好準備，因為我們知道這裡有部分被壓抑的需求，許多家長迫切希望讓子女接種疫苗。」