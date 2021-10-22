「年年都高」北加州1加油站 每加侖油價高達7.59元

大索爾Amerigo加油站油價現在是全美最高。（電視新聞截圖）

美國的汽油價 格每年通常會在夏季過後下跌，但今年的趨勢似乎與以往不同。根據媒體報導，北加州 沿海地區一個加油站 現在每加侖油價高達7.59元。

位於大索爾（Big Sur）的Amerigo加油站離著名的Treebones Resort度假村不遠，但位置偏遠，是方圓12哩內唯一的加油站。

油價追蹤應用程式GasBuddy首席石油分析師狄漢恩（Patrick De Haan）說：「這可能是美國境內現在最高的油價。這個加油站過去五年的油價都定得非常高，遠高於加州的平均油價，所以不足為奇。」

前一陣子，位於蒙多西諾縣（Mendocino）的Schlafer’s Auto Body & Repair加油站每加侖油價為6.73元，當時被認為是全美最貴。根據汽車保險公司AAA公布的數據，加州油價目前平均每加侖為3.36元，但狄漢恩指出，這已是七年來美國最高的平均油價。

狄漢恩說：「市場供需不平衡是造成油價上升的原因，目前汽油供應量比疫情爆發前少10%到15%，但需求量已回復到疫前水平，今年夏天的油價也多次創下歷史新高。」