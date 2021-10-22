卡爾多山火已100%受控 餘燼估將燒到冬季

威脅南太浩湖卡爾多山火已百分之百受控。（美聯社）

官員們說，在夏天威脅太浩湖度假區兩個月之久的加州 野火已被宣布100%受控。

根據消防官員的報告，卡爾多山火 燒毀了內華達山脈超過346平方哩（896平方公里）的土地，並燒毀了數百所房屋，終於在周三（10月20日）晚些時候對這場大火的控製達到了這一里程碑。

本周的暴風雨使大火的西側被雪覆蓋，東側兼有降雨，預計本周將不斷有更強的暴風雨。當局說，這場大火的餘燼預計將持續燃到冬季。

這場大火最初被報告於8月14日，在其向南太浩湖社區旅遊勝地延伸的途中，摧毀了1000座建築，其中包括770多座房屋，而南太浩湖則幸免於難。許多被毀的房屋位於灰熊坪（Grizzly Flat），一個小型的鄉村森林社區。

另外在加州內華達山脈北部和瀑布山脈南部，巨大的迪克西山火截至周三晚些時候已被控製了97%。這場野火成為加州有史以來第二大火災，它在1505平方哩（3898平方公里）的範圍內肆虐，摧毀了1300多座建築，包括近700座房屋。它是由7月13日和7月22日爆發的大火形成的，並合二為一。

與氣候變化有關的西部幹旱使野火更難被撲滅，科學家們說，在過去三十年哩，氣候變化使西部變得更加溫暖和幹燥，並將繼續使天氣變化更加極端、野火更加頻繁和具有破壞性。