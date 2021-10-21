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In-N-Out金山店「未檢查疫苗證明」被停業 康縣店罰款

編譯組／美聯社舊金山20日電
舊金山漁人碼頭的In-N-Out漢堡店因為沒有檢查顧客疫苗接種卡，被市府勒令暫停營業。（美聯社）
舊金山漁人碼頭的In-N-Out漢堡店因為沒有檢查顧客疫苗接種卡，被市府勒令暫停營業。（美聯社）

加州人氣漢堡連鎖店In-N-Out的舊金山分店上周因為沒有檢查顧客疫苗接種證明，被舊金山勒令暫停營業，20日又傳出灣區另一家分店也沒有遵守檢查疫苗接種證明的規定被罰款。

康曲柯士達縣環境衛生局發言人費雪（Karl Fischer）表示，他們接到多位居民投訴，表示In-N-Out快樂山（Pleasant Hill）分店員工沒有依規定檢查入店用餐顧客的疫苗接種證明。費雪表示，執法人員前往這家In-N-Out分店三次，分別開出一次警告和總共750元罰金。

舊金山衛生局表示，In-N-Out位於漁人碼頭的分店因為沒有依照規定檢查顧客的疫苗接種卡，危害了公眾健康，於是在10月14日下令該店暫時關閉，不過現在已重新營業，但不再提供室內用餐服務。

舊金山In-N-Out現已重新營業，但室內用餐服務還未恢復。（美聯社）
舊金山In-N-Out現已重新營業，但室內用餐服務還未恢復。（美聯社）

In-N-Out漁人碼頭分店被舊金山下令關閉引發經營者的強烈譴責，In-N-Out首席法務和營運官溫辛格（Arnie Wensinger）抨擊，舊金山強制檢查疫苗接種證明並不合理，而且具有侵略性。溫辛格發出聲明說：「我們拒絕成為任何政府的疫苗警察。」

In-N-Out尚未對康曲柯士達縣分店被罰款一事做出評論。費雪表示，康曲柯士達縣檢查顧客疫苗接種卡的命令從9月22日起生效，康曲柯士達縣內其他的In-N-Out分店並沒有收到違反規定的通知。

康曲柯士達縣允許在餐廳內用餐的民眾可以出示疫苗接種卡或陰性檢測報告。洛杉磯下個月起也將實施相同的措施。

疫苗 舊金山 警察

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