節水成效不佳 加州進入「乾旱緊急狀態」

加州州長紐森20日宣布全州進入乾旱緊急狀態。（美聯社）

由於加州 居民節水成效不彰，州長紐森 （Gavin Newsom）20日宣布全州進入乾旱緊急狀態 。

紐森20日還授權加州地方水利局禁止浪費用水的行為，例如在公共人行道上灑水，並指示緊急服務辦公室（Office of Emergency Services）可以根據需要撥出飲用水資金。不過，紐森20日並未發布全州強制節水令。

紐森在聲明中說：「由於美國西部可能經歷第三年乾旱，所有加州人都必須加倍努力，盡一切可能節約用水。」

紐森20日的宣布將乾旱緊急狀態從50縣擴大為全州58縣，新增的八縣包括洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣、聖他牙哥縣、帝王縣（Imperial）、范杜拉縣（Ventura）和舊金山。

紐森要求加州居民節水15%，但新數據顯示實際成效相去甚遠。（美聯社）

宣布乾旱緊急狀態是為了透過減少法規限制來緩解不斷加劇的乾旱可能造成的需求，這些需求包括緊急購買瓶裝水或進行工程加強供水。在緊急狀態令之下，地方供水單位必須開始為未來一年可能出現的旱情做準備。

洛杉磯縣水電局（Los Angeles Department of Water and Power.）局長派特約翰（David Pettijohn）說：「我們認為應該能熬過今年，明年才是真正的問題，我們不知道下一個水年（water year）會出現什麼情況，沒有人能預測未來的天氣。」

加州水資源觀察家表示，如果沒有頒布強制節水令，加州只會繼續浪費時間和水資源。

全球水資源智庫太平洋研究院（Pacific Institute）研究主任庫利（Heather Cooley）說：「強制節水比自願節水有效。節水需要時間，由於加州沒有在今年春季就開始要求居民節水，在時間上我們已經落後許多。」

加州水資源管理局（Water Resources Control Board）20日公布的新數據顯示，加州居民8月節水5%，比7月不到2%有所進步，但離紐森7月要求節水15%的目標相去甚遠。

受乾旱影響最嚴重的北加州沿海地區今年4月首先進入乾旱緊急狀態，8月節水量比去年同期多出18.3%。不過，節水成績愈往南愈差，舊金山灣區8月節水量比去年同期多10%，南加州包括洛杉磯縣、橙縣和聖他牙哥縣在內的地區8月節水量雖然比起7月略有改善，但節水量只比去年8月多3.1%。