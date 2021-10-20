加州檢察長宣布CAMP成果：搜繳120萬株非法大麻

加州總檢察長邦塔宣布，加州反非法大麻行動鏟除了超過120萬株非法大麻。（美聯社）

加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta）宣布，在州司法廳年度反大麻 種植 (CAMP)行動中，共收繳超過120萬株大麻，司法廳將進一步評估行動的有效性，並繼續解決非法大麻種植對環境、勞工 和經濟的影響。

邦塔19日宣布，此次行動除搜繳了120多萬株非法種植的大麻植物，還沒收超過18磅非法加工的大麻。邦塔還指示，州司法廳將根據CAMP計畫要求進行為期六個月的審查，目標是在現有努力的基礎上解決非法大麻對環境、勞工和經濟的影響。

此次為期13周的CAMP行動，多個機構合作行動，開展491次搜查和突擊行動，繳獲165件武器，拆除了超過6萬7000磅的種植基礎設施，包括水壩、輸水管線和有毒化學品容器。CAMP團隊在26個縣開展工作，剷除公共和私人土地上的非法大麻，範圍包括加州的八個國家森林，如洛斯帕德雷斯國家森林、塞拉國家森林和紅杉國家森林等。

「非法和未經許可的大麻種植，對我們的環境有害，對經濟有害，對社區的健康安全有害」，邦塔說，「在水道中傾倒有毒化學品，騙取國家數百萬稅款，非法大麻的產生了深遠的影響和意想不到的後果。感謝所有的聯邦、州和地方合作夥伴本次的不懈努力。這需要共同配合，以確保加州的大麻產業處於合法、受監管的市場，而不是非法市場。」

加州國家土地管理局局長莫里斯登（Karen Mouritsen） 說，「在公共土地上非法種植大麻會破壞野生動物棲息地，並通過亂改水道、非法築壩和使用危險化學品來污染小溪和溪流，危及公共土地的安全，從而導致公共土地退化。」