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參加過抗戰 世界日報老讀者張大明109歲辭世

記者李榮／灣區報導
張大明（右）退役後來美國與家人團聚。（張思平提供）
張大明（右）退役後來美國與家人團聚。（張思平提供）

世界日報老讀者、曾參加過抗日戰爭的張大明，本月5日在睡夢中辭世，享壽109歲。張大明早年常參與社區活動，女兒張思平也曾任北加空小校友會會長。張思平追憶老父：愛國愛家，一生無悔。

家人指出，918事變發生後，擔任茂名高中同學會主席的張大明，當時就帶領同學們去挨家訴求商店東主拒賣日本貨。盧溝橋事變時，張大明原本在湖北武昌一座國營農場任職土地測量員，得知戰事爆發便辭職報考黃埔軍校；民國28年官校第15期畢業後，即被分發至湖南九戰區92師擔任排長，下部隊沒多久後就奉令急行軍往廣西南寧參與了桂南會戰，那場會戰也是崑崙關前哨戰中一場重要戰役。在近南寧的七塘這場戰役中，張大明與日軍浴血奮戰手執機槍向敵人掃射，擊退敵人後也發現受了重傷，離開前線到湖南後方醫院接受治療半年。

張大明在抗戰中受傷。（張思平提供）
張大明在抗戰中受傷。（張思平提供）

1949年撤退台灣

由於受過傷，原本警備司令部安排張大明文職警備隊隊長，但他申請回到前線繼續抗日；抗戰末期又轉赴貴州在貴陽加入空軍政訓部門，1945年秋抗日勝利後，當時空軍副總司令兼參謀長王叔銘抵達北平，萬國安擔任空軍接收指導員，張大明則為副指導員，一起赴北平負責空軍戰後的接收工作。

張大明（右）與太太在當時還被稱為北平的北京認識。（張思平提供）
張大明（右）與太太在當時還被稱為北平的北京認識。（張思平提供）

張思平說，父親一生無法忘懷北平的美，除了在北平迎接了抗日戰爭的勝利，他還在那裡遇到了共同廝守一生的伴侶，邂逅母親徐煜珠三個月後就於1946年閃婚，兩人1949隨國民政府撤退到台灣，父親後來在高雄岡山空軍通信學校任職政訓教官，隨後又被調派到空軍飛行學校擔任教官，也曾任高炮團政戰副主任，於八二三砲戰派往金門外島服務，接著回台又在空軍軍官學校擔任監察官多年。退伍後與擔任高中教師退休的妻子於1982年一起移民來美與家人團聚。

1982年移民來美

張思平回憶，父親來美時已70歲，仍積極參與社區活動，曾任旅美黃埔校友會監事長，榮光聯誼會監事長，三民主義統一中國大同盟常委，龍岡親義公所監察長及顧問，華人基督教聯會董事和亞洲婦女服務中心粵語教師等義工。她記得父親平時最喜歡看世界日報，「每天早餐後總是閱讀世界日報，鉅細靡遺！經常和我母親會大聲唸他們有興趣的報導分享。他並每天剪下兒童版給在舊金山生長的孫女張礎安學習中文，培養了她學習中文的興趣，進而增長了她對中國文化的認知。父親是長達幾十年的世界日報老讀者，直到今年一月記性逐漸衰退，才沒再繼續。」

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