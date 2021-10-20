高價轉賣 催化轉換器竊案去年飆3倍

汽車催化轉化器盜竊案，越來越普遍。（取自KPIX電視台截圖）

華人將車輛停放在屋崙華埠路邊，結果白天被偷催化轉換器，估計損失2000元。而專門打擊保險 欺詐和犯罪的非營利機構全美保險犯罪局（National Insurance Crime Bureau）的數據顯示，2020年每月報告的轉換器盜竊案，比2019年增長326.6%。

催化轉換器含有銠、鉑和鈀等貴金屬。盜賊通過向回收商和汽車 維修店出售轉換器，可以將數百元收入囊中。Toyota Prius 是催化轉換器盜竊案的最主要目標汽車之一。作為一種低排放的車輛，Prius 的轉換器含有大量的貴金屬。盜賊轉賣給廢品收購站，每個售價可能高達700元。

全美保險犯罪局總裁格勞（David Glawe）表示，使用當地五金店的一些基本的、電池操作的工具，拆除一個轉換器只需要幾分鐘。對於車主來說，修復需要花費1000到3000元，非常昂貴。

非營利機構全美保險犯罪局的數據顯示，2020年，每月報告的轉換器盜竊案，比2019年增長326.6%。（取自該局官網）

全美相關竊案 加州 最多

全美保險犯罪局發佈的年度報告，幫助預防、發現、調查和阻止欺詐和車輛盜竊犯罪。根據該局對報告的竊案的分析研究，2018年平均每月有108起催化器盜竊案，2019年平均每月有282起盜竊案，2020年平均每月有1203起盜竊案，相比疫情前的2019年月均數，增幅326.6%。在這一時期，竊案最多的前五州是加州、德州、明尼蘇達州、北卡羅來納州和伊利諾伊州。2020年，盜竊案數量持續攀升。1月份盜竊案最少，為652起，但全年繼續明顯攀升，12月份有2347起盜竊案。

考慮到該局只是分析報告數據，實際的轉換器盜竊案，肯定更多。根據今日美國、NBC等媒體報導，洛杉磯縣有3萬車主的催化轉換器被偷走。東灣布利桑頓（Pleasanton）警局在2019年收到27起轉換器盜竊報告，2020年收到64起，2021年收到70起。

裝感測安全燈 或可嚇阻

全美保險犯罪局建議，車主可安裝轉換器防盜裝置。可以從不同的製造商那裡買到。市民最好將車輛停放在一個封閉和安全區域，並有良好照明、上鎖裝備，有警報系統，如私家車庫。如果達不到，車必須停在車道上，可以考慮安裝運動感測器安全燈。雖然燈光可能無法提供完全的安全保障，但可能會讓一些竊賊三思而後行，促使他們離開區域，不敢碰觸車輛。

如果轉換器被偷，可致電當地執法部門和保險公司。在某些情況下，盜竊行為是在保險範圍內的。保險單的可選綜合部分，即涵蓋非事故造成的車輛損壞部分，涵蓋此種損失。