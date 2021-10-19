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灣區3.5萬戶大停電 禍首竟是一場雨？

編譯組／灣區18日電
受天候影響，灣區17日有3萬5000戶用戶停電。（Getty Images）
受天候影響，灣區17日有3萬5000戶用戶停電。（Getty Images）

灣區17日有3萬5000戶太平洋瓦電（PG&E）用戶停電，太平洋瓦電表示，下雨應該是造成停電的主要原因。

太平洋瓦電網站指出，灣區17日停電的用戶包括南舊金山6882戶、列治文市5264戶、都布林（Dublin）和利佛摩（Livermore）地區6831戶、柏林甘（Burlingame）和聖馬刁市地區2044戶、舊金山南市場街區1684戶、聖利安住（San Leandro）和聖羅蘭索（San Lorenzo）地區1363戶。太平洋瓦電表示，下雨可能是停電主因，但他們還在調查是否有其他原因。

此外，拍達路瑪（Petaluma）警方表示，17日傍晚市中心有一根電線桿損壞，導致當地Wilson Street和Lakeview Street之間的Madison Street停電，造成2771戶用戶無電可用。

太平洋瓦電表示，他們刻意調整了某些電氣設備的靈敏度，這可能是17日停電的部分原因。太平洋瓦電指出，調整設備靈敏度是為了降低設備在強風中傾倒、從而引發野火的風險，如果檢測到問題，設備會自動關閉電源。

截至18日下午，灣區仍有超過8200戶用戶電力仍未恢復，太平洋瓦電指出，大部分電力還未恢復的用戶主要集中在中半島和東灣，分別有4400戶和3500戶。

灣區 舊金山 檢測

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