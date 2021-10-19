青少年打疫苗 抽金山州大全額獎學金

市長布里德說，這些獎學金是對舊金山青少年為自己和社區做出正確決定的獎勵。（記者李怡／攝影）

為獎勵年輕人接種疫苗 ，舊金山 州立大學 (SF State)、舊金山公共衛生局 (SFDPH) 和舊金山聯合學區 (SFUSD) 18日宣布了一項新的獎學金計畫，凡已經接種了COVID-19疫苗的舊金山12至17歲青少年，可以通過抽籤的方式，贏取舊金山州立大學提供的10份獎學金，包括提供四年的本科學費全額資助。

市長布里德說，這些獎學金是對舊金山青少年為自己和社區做出正確決定的獎勵，青少年們經歷了一年多的遠程學習，錯過了與朋友的面對面互動，這些獎學金將推動教育繼續向前發展，並以更多的方式幫助塑造青少年的未來。

舊金山州立大學負責人Lynn Mahoney 說，州立大學致力於支持舊金山年輕人上大學，並幫助促進提升該市的疫苗接種目標。這些獎學金可以促進公共衛生目標，同時也為我們國家的勞動市場培養新一代的領導者。自5月獲得COVID-19疫苗注射資格以來，舊金山12至17歲的青年中有90%以上，已完全接種疫苗，這使其成為該市各年齡組中疫苗接種率最高的人群之一。

獎學金將按照州內學雜費的費用標准或州財政援助之間的差額頒發。如果獲得者的聯邦或州財政援助獎勵，已經完全支付了州內學雜費，學生每學年將獲得2000元現金。每個學期的所有獎學金都將記入學生的個人帳戶。

滿足以下條件的居民均有資格參加獎學金抽籤：

1. 永久居住在舊金山（包括居住在舊金山且符合AB 540資格的人）。

2. 在申請前至少接受了輝瑞COVID-19疫苗兩次注射系列的第一劑（必須是12至17歲)。

3. 目前沒有就讀學院或大學，也未曾就讀於學院或大學。

4. 非舊金山州大僱員或僱員直系親屬。（根據加州 政府法典第82029節，「直系親屬」指配偶和受撫養子女。）

可登陸網站了解更多詳情：together.sfsu.edu/vaccinescholarship或是發郵件到[email protected]。

具體的申請時間和地點如下：

10月25日，星期一，下午1時到4時— Visitation Valley Neighborhood Vaccination Site, 1099 Sunnydale Ave., San Francisco, CA 94134

10月26日，星期二，下午3:30至下午6時— Malcolm X Academy School, 350 Harbour Rd., San Francisco, CA 94124

10月27日，星期三，下午2:30至下午5時— Balboa High School, 1000 Cayuga Ave., San Francisco, CA 94112

10月29日，星期五，下午4點到6時— Ella Hill Hutch Community Center, 1050 McAllister St., San Francisco, CA 94115

11月2日，星期二，中午到下午4時— Mission District Neighborhood Vaccination Site, 24th St. and Capp St., San Francisco, CA 94110

11月13日，星期六，上午10:30至下午1:30 — McCoppin 小學, 651 6th Ave., San Francisco, CA 94118