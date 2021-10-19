屋崙列車脫軌 硫酸車廂翻車未外洩

18日上午，一列貨運火車在屋崙港附近出軌，有四節裝滿硫酸的罐車車廂翻車，所幸無人傷亡，硫酸也沒有洩到鐵軌上。（取自消防局推特）

18日上午，一列貨運火車在北加州屋崙 （Oakland，也譯奧克蘭）的屋崙港附近出軌，有四節裝滿硫酸的罐車車廂翻車，所幸無人傷亡，硫酸這種危險的化學品，也沒有外洩到鐵軌上。

屋崙消防局長弗里曼（Reginald Freeman）表示，消防局在18日上午10時46分接到警報，得知在屋崙港中港路1400號附近發生貨運火車脫軌事故。六節車廂出軌，四節油罐車翻倒在一邊。屋崙消防局危險品處理小組立即被派往現場處理。

弗里曼表示，儘管列車長報告說聞到了一股氣味，但每節裝有128噸硫酸的四節車廂都沒有發生洩漏。另外兩節車廂是空的，之前裝的是石油 產品。

消防局在下午2時許發推文說，火車運營商和消防局危險品處理小組在進行偵察，以確定脫軌的火車車廂的損壞程度，並檢查任何可能的洩漏材料。

該小組初步調查後，沒有發現任何液體從翻倒的油罐車中漏出，也沒有對周圍的社區造成直接威脅。火車當時是緩慢駛入站場，沒有撞到任何固定的物體，這可能是工作人員評估車廂沒有洩漏的原因。脫軌的確切原因仍在調查中。

弗里曼說，聯合太平洋鐵路公司將在18日下午晚些時候派人到現場，將車廂扶起来。