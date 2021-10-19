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涉盜竊、漏稅 加州最大工會主管被捕

編譯組／灣區電
加州最大工會SEIU California會長赫南德茲被控盜竊和逃稅。（電視新聞截圖）
加州最大工會SEIU California會長赫南德茲被控盜竊和逃稅。（電視新聞截圖）

加州最大工會SEIU California會長赫南德茲（Alma Hernandez）日前因涉嫌盜竊和報稅詐欺遭到逮捕。

現年42歲的赫南德茲是著名維權人士，也是加州最大工會SEIU California的會長，她和丈夫莫斯科索（Jose Moscoso）被控在2014年到2018年納稅年度少報約140萬元收入。

另一項對赫南德茲的指控是，她在2014年為加州一名民主黨參議員候選人的政治行動委員會（PAC）工作時，批准支付一筆1萬1700元的服務報酬給她的丈夫，但她的丈夫實際上並未提供這項服務。

此外，莫斯科索經營一家通風管清潔公司，但沒有申報他的公司雇有多名員工，因此未申報薪資超過30萬元。

沙加緬度縣警局指出，赫南德茲目前被收押在沙加緬度縣總監獄（Sacramento County Main Jail），不得保釋。

擁有超過70萬名會員的SEIU California表示，領導該工會11年的赫南德茲已經辭職。

SEIU California委員會主席舒納佛（Bob Schoonover）發表聲明說：「我們對赫南德茲受到的指控深表關切，我們已經接受赫南德茲女士的辭呈，也會在此事上與當局充分配合。」

赫南德茲被控兩項重大盜竊罪、一項偽證罪、五項提交虛假所得申報逃稅的罪名。莫斯科索則還未被沙加緬度縣警局列為囚犯。

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