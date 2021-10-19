與被控性侵前助手一同露面 金貞妍道歉

帶被控性侵男子出席政治活動，金貞妍公開道歉。（美聯社）

前舊金山 議員金貞妍為上個月帶一名被控強奸的前助手參加政治活動而公開道歉。

這位前助手名叫喬恩·雅各布(Jon Jacobo)，是米慎區的一名活動組織者，在兩個月前被認為是一顆冉冉升起的政治明星。當時租戶權利活動家佩里戈(Sasha Perigo)公開指控，雅各布在四月份對她進行了性侵 犯。

26歲的佩里戈沒有向警方報案，33歲的雅各布否認了指控，理由是性行為是雙方自願的。但他辭去了舊金山市建築檢查委員會的職務，也辭去了南市場區非營利性租戶和業主發展公司（簡稱TODCO）的政策主管職務。

金貞妍是被認為試圖扶持雅各布的政治家之一，或許想通過邀請他參加Rose Pak社區基金的活動來重振他的事業。為此她受到了舊金山婦女政治委員會SFWPC的譴責。

「看到金貞妍努力響應舊金山婦女政治委員會的行動呼籲，我感到很欣慰，」佩里戈在一份聲明中表示，但補充說那些犯下性侵犯和虐待的人 「應該被趕出公眾生涯」。

在一條推文中，金貞妍寫道：「喬恩應該為他的行為承擔100%的責任。性侵犯是一種嚴重的犯罪行為，我們理所當然應該對此零容忍。有鑒於此，喬恩出席Rose Pak社區基金晚宴是一個錯誤，我為他的出席承擔責任。」

金貞妍周一（10月18日）在電話裡拒絕對她的推文做進一步解釋，但她說，在過去的一周，她聽到了人們對雅各布出席公共活動的擔憂，稱這是他重回公眾生涯的一部分。

「喬恩沒有想到要競選公職；這不在考慮之列。」金貞妍說。「喬恩被要求對他所造成的傷害和創傷負責，並改過自新。」金還在推特 上說，她已經與佩里戈和SFWPC聯繫，向他們道歉。

SFWPC主席拉赫曼（Nadia Rahman）拒絕對金貞妍的推特發表具體評論，等待與她的後續談話。拉赫曼稱SFWPC有多名受害者與之聯系，聲稱他們也受到了雅各布的性侵犯。

「在所有這一切中，已存在多名性侵幸存者这一事實被忽視了，」拉赫曼說。「這表明，針對參與舊金山政治的婦女的暴力在各個層面都是普遍存在的。對我來說，他們幕後的行為與他們公開發表的言論並不相符。」