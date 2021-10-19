聖他克魯茲山火 人為操控失敗造成

聖他克魯茲策略性焚燒，意外跳出防火線失去控制。(圖截取電視畫面)

目前仍未完全撲滅的聖他克魯茲 山火，是怎樣燒起來的？

2年前，退休 消防局長艾斯特達(Greg Estrada)申請植被管理許可證，經過重重政府審核，最後獲得許可在家族管理的土地進行策略性焚燒。這種主動焚燒計畫，目的是清除助長野火的乾燥植被重要工具，隨著加州 持續多年經歷史上最嚴重的野火，此舉為減輕加州負荷的一種策略。但焚燒時，植被不能太潮濕，運作難度大；溫度、風向與濕度都必須在嚴格參數範圍內。

但不幸的是，此次焚燒意外跨越了防火線，燒進他家族所屬物業，並引一場人為山火。

艾斯特達表示，原計畫的20英畝焚燒，是多年努力下的第一次進行，目標是聖他克魯茲地區牧場中部。期望能燒掉灌木叢、恢復原生草原，以降低火災危險。他告訴正在屬於他的家族牧場進行規劃性焚燒的州府工作人員，飽受火災驚嚇的脆弱聖他克魯茲縣居民，可能會看到濃煙，所以這項計畫沒有犯錯的餘地。

不過，焚燒進行時，這場已計畫2年的焚燒工作，超出控制線，並且失控，導致華森維爾(Wastsonville)鄉村地區民眾開始疏散，並引發是否應在乾燥氣候故意縱火的疑慮。受到氣候變遷蹂躪的加州，對火災發生相當謹慎和敏感。

艾斯特達說，焚燒超出防火線，讓人心碎，他曾向家人保證，不會有問題。這個情況並非有人做錯了什麼事，只是大家都低估了植被的乾燥程度與變動性。

直至17日下午，加州消防官員表示，在焚燒近150英畝土地之後，大火已被控制了60%。所有疏散令及警告皆已取消，沒有任何建築物受損。自1848年以來，艾斯特達家族擁有1500英畝土地的牧場與木材事業，對他們來說，此次焚燒的48小時，充滿壓力。

53歲的艾斯特達於2017年自加州消防局退休，在消防機構任職的30年期間，參與了數百次火災救援。然而，當地居民前幾天因焚燒土地而被警告必須撤離，人們對這次焚燒提出質疑。許多人記得去年火災，燒毀了1000多間房屋。一名女性居民在加州消防局臉書頁面發文說，這次是一個教訓，幸好無人失去家園。

艾斯特達認為，無法改變已發生了的事，大家都想把事情做對，也沒做錯任何事情。作為家族一分子，他們將必須按下暫停鍵，並且重新評估焚燒情況。