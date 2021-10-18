金山球迷讚精采表現：我心碎了 仍為巨人隊驕傲

巨人隊落敗，許多球迷感到失望，但也感謝巨人隊球季精彩的演出。(Getty Images)

舊金山 巨人隊14日與道奇 隊決賽進展到第七局時，兩隊以1 : 1 拉平，球場氣氛高昂，無數巨人球迷高聲大唱球賽老歌為巨人隊加油打氣，其中一句歌詞為：「如果不贏將是恥辱」(if they don’t win, it’s a shame.)

結果巨人隊於這場國家聯盟大賽中不幸落敗，一名忠實球迷說：「我的心碎了。可是我仍為巨人隊感到驕傲，我仍愛巨人隊。我們明年會再來。」

當比賽結束時，許多球迷感到失望。有人質疑一壘裁判的判決，雖然數千球迷感到失望，可是他們同時也為巨人隊球季精彩的演出由衷感謝。一名球迷道出大家的心聲：「巨人隊球季表現精彩，這也是今晚大家倍感失望的主因。」

另一名球迷說，這是一個非常偉大的球季，巨人隊整個球季表現精采無比。14日巨人道奇決戰展開前，球迷紛紛樂觀笑談重回球場歡迎得勝的巨人隊，整個情景振奮人心。

長期忠實巨人隊球迷麥肯錫 (Jack McKenzie)說，與陌生人交朋友，擊掌互賀，高聲大唱笨拙的棒球歌，這已經非常令人滿足了。另外一名追隨巨人隊半個世紀以上的球迷摩羅斯 (Yvonne Morones) 說：「棒球就是與4萬名球迷共享美好時光，你們是否彼此認得一點關係也沒有。」

另一名巨人球迷查祿伯 (Mindy Charlup) 指出，許多與你共同為巨人隊加油的球迷有個相似點，那就是大家共同暫時忘掉了所有發生在這個世界、這個國家的其他事情。大家為同一目的集結一起，這種感覺棒極了。

摩羅斯與她的好友布拉科一起觀賽。當年摩羅斯父親參加興建巨人隊舊燭台球場時，布拉科經常與他的朋友在工地玩耍，認識了摩羅斯。摩羅斯說，舊的燭台球場是最好的棒球場，她非常想念這個球場。兩人均信心滿滿地說，明年會再回來觀看巨人隊出賽贏球。