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台灣移民江李自安 獲密爾布瑞市「年度女性」獎

記者李晗 / 舊金山報導
江李自安獲封密爾布瑞年度女性。(記者李晗 / 攝影)
江李自安獲封密爾布瑞年度女性。(記者李晗 / 攝影)

中半島密爾布瑞（Millbrae）市頒發年度人物獎項。華裔的江李自安（Marian Kong）獲封「年度女性」（Woman of the Year）。雖然密爾布瑞已經有約一半的居民是華人，但是江李自安是首位華人女性獲此殊榮。

密爾布瑞的「市長公民協調委員會」（Mayor’s Civic Coordinating Council）與密爾布瑞商會（Chamber of Commerce）共同舉辦活動。年度人物的頒獎活動每年舉辦，已經有幾十年的歷史。去年因為疫情而停辦，今年回歸。

江李自安致辭時說，感謝自己的丈夫、小孩以及家人，一直支持她。她也呼籲更多的亞裔參與到社會事務當中，貢獻自己的力量。江李自安獲得華裔社區代表的提名，最終通過層層審核拿下年度女性獎項。

江李自安是台灣移民，一直活躍於密爾布瑞社區。她歷任多個密爾布瑞當地公立學校的家長會主席，同時負責發起、組織密爾布瑞的農曆新年街會、中秋街會等，豐富當地人的文化生活，提高了密爾布瑞的城市形象。此外她也參與創立「密爾布瑞文化交流協會」（MCC），讓密爾布瑞社區更具活力。

另外還有兩位的代表獲獎。菲律賓裔的巴特薩（Sophia Baltasar）獲封年度學生（Student of the Year），前密爾布瑞市長高茲切克（Robert Gottschalk）獲封年度男性（Man of the Year）。眾多聯邦、加州以及地方的政府官員代表向上述三人發來賀狀以及感謝信。密爾布瑞的社區、政界約200位代表也出席了10月15日周五在Green Hills Country Club舉行的頒獎典禮晚會。

華人 華裔 台灣

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