灣區本周可望連降大雨 北灣最多 乾旱緩解

根據國家氣象局，灣區本周將接連降下幾場雨，紓解乾燥的土地。(Getty Images)

經過長期乾旱，灣區 17日晚間可望降下甘霖。根據國家氣象局，灣區本周將接連降下幾場雨，紓解乾燥的土地。

國家氣象局的氣象專家卡內巴 (Rick Canepa) 表示，本周大部份灣區會降下一吋到兩吋的雨水，北灣地區降雨量可能會更高，因爲有一系列的暴風雨將從西北地區掃過來。18日上午塞拉山可能會出現半呎的積雪。

卡內巴說，本周降雨量將可於幾天內達到灣區每月平均降雨量，甚至高出這個標準，這實在是個好消息，嘉惠自然環境的甘霖。

根據國家氣象局，灣區17日晚間將開始降下約0.1吋到0.25吋之間的雨水，其中將以北灣馬連縣 (Marin County) 與蘇諾瑪縣 (Sonoma County) 的降雨量最高。

卡內巴說，聖荷西 與聖他克魯茲未來7到10天內會降下一吋雨水，灣區其他地區降雨量將更高。北灣地區可能甚至降下高達四吋的雨水，其中變化，最重要的因素將是氣流變化。聖荷西一般10月間的降雨量只有0.53吋，聖他路薩 (Santa Rosa) 10月降雨量一般為1.63吋。

國家氣象局並且發布冬季天氣預報，指出到18日上午，賽拉山脈 (the Sierra Nevada) 從佛瑞斯諾 (Fresno) 到加州 與俄勒岡州邊界將會下雪。優勝美地國家公園 (the Yosemite Natioanl Park) 6000呎以上高地積雪將高達二到八吋，7000呎以上高地風速將高達每小時70哩。

加州長期乾旱結果，造成蓄水池水位大幅下落，山火頻傳。灣區乾旱情形從聖荷西最近一年期間降雨量可觀察得知。聖荷西從2020年10月1日到2021年9月30日只降下5.32吋雨水，此為平常同期的39%。灣區其他地區包括舊金山與聖塔羅莎，降雨量也只有平常同期間的40%。

卡內巴表示，灣區乾旱可望在本周得到改善。