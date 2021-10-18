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「浴火重生」金山華埠街會 鳳凰火扇起舞 慶疫後復甦

記者李晗 / 舊金山報導
市府官員慶祝周日街會。（記者李晗 / 攝影）
市府官員慶祝周日街會。（記者李晗 / 攝影）

舊金山全市17日舉行周日街會「鳳凰日」（Phoenix Day）活動，多條街道封禁車輛，成為遊人行走的步行街。華埠的都板街（Grant Ave）是街會地點之一，現場也有鳳凰「火扇」起舞，象徵華埠在疫情之後「浴火重生」。

街會在10月17日周日在舊金山全市展開。早上市長布里德（London Breed）等官員在米慎區的街會地點舉行發佈會，並且一起參與活動。而在華埠，都板街上則有多個街區全部變成步行街，擺滿了攤位和舞台，現場人潮洶湧，氣氛熱鬧。

鳳凰火扇舞，象徵著華埠浴火重生。（記者李晗 / 攝影）
鳳凰火扇舞，象徵著華埠浴火重生。（記者李晗 / 攝影）

當天有三場的「鳳凰火扇舞」的舞蹈節目，吸引不少人駐足圍觀。不少小朋友、青少年穿著紅色和黑色的服飾，拿著紅色的扇子翩翩起舞，引來陣陣掌聲。

負責組織舞蹈節目的柯维玲表示，這個節目就是慶祝大家在疫情之後能夠復甦、重生。她指出，剛好在三個星期之前，本地的海倫舞蹈學校恢復面對面的課程，而當時也恰好收到了鳳凰日的街會通知，這時候她和舞蹈學校的大家就一起敲定，決定編排一支鳳凰火扇舞蹈。

「學生也天資聰穎、勤奮，於是火扇鳳凰新舞馬上問世！」柯维玲表示，在剛過去的舊金山中秋街會上她也有負責一些舞蹈節目，於是在鳳凰日上也就再次幫助來組織。

舞蹈老師黄焕珍也說，今天的服裝很特別，顏色、色彩都比較鮮艷一點，和街會的氣氛、主題相稱。

華埠街頭的表演者跳著少數民族風格的舞蹈。（記者李晗 / 攝影）
華埠街頭的表演者跳著少數民族風格的舞蹈。（記者李晗 / 攝影）

今年的周日街會，首次在全市選擇了共五條街道進行，還有街頭快閃店一起。這個也被稱為是「跨城市鏈接」（Cross City Connector）的活動，可以舉行環市自行車活動，橫跨全市20哩的街頭派對。此外，亞裔強勁（Asians Are Strong）的代表也在現場有舞台，教授自我防衛術，像是拳擊、劍術等。

布里德市長在一份聲明中說，周日街會證明了戶外活動的重要性，讓舊金山社區彼此聯結一起，慶祝、顯示舊金山的堅韌。

周日街會是舊金山的傳統活動，即英文所指的「Sunday Streets」。這個活動是由非營利機構「Livable City」主辦，並與舊金山公共交通局、公共衛生局和「Shape Up SF Coalition」合作舉辦。額外市府贊助來自舊金山工務局、康樂與公園局、警察局、舊金山縣交通管理局等。今年的活動也獲得了Anthem健保公司的贊助。

舊金山 華埠 疫情

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