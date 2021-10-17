聖他克魯茲「人為」山火 10%火勢已控制

加州森林防火廳「策略燒除」，結果引發埃斯特拉達大火，目前已被控制10%的火勢。（電視新聞截圖）

據加州 森林防火廳Cal Fire稱，南灣聖他克魯茲 的華森維爾附近的一場野火周五（10月15日）下午由「策略燒除」引發，到周六（10月16日）上午已被控制了10%的火勢。

在埃斯特拉達牧場的20英畝「策略燒除」計畫於周五上午8時至下午4時進行，它的目的是減少乾燥的燃料和防止野地火災。加州消防官員說，火焰在下午2時40分左右由風向推動跳過了控制線，失控蔓延，在華森維爾和莫干山之間的Hazel Del路上方開始。

截至周五晚上9點，加州森林防火廳估計埃斯特拉達大火已燒焦150英畝，但表示大火的前進速度已經放緩，消防人員能夠在大火周圍完全獲得阻燃劑，並將在夜間繼續滅火，擴大控制線。

當局向山區附近頒布了撤離令，還有些地區被告知預備撤離。在周五下午6點前不久，加州森林防火廳說，聖他克魯茲縣警長已下令疏散Pajaro地區的四個地方。

防火廳周六上午7點17分，消防人員取得了明顯進展。但官方後來更新了火燒面積的規模，為83英畝。 「火勢昨晚沒有擴大，」發言人說。「預計周六會有更多的控製，我們希望今晚能夠解除疏散令。」

紅十字會已經在Corralitos社區中心建立了一個疏散中心；需要協助的居民致電831-708-8998。