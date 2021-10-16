小心假情人…網戀詐騙 華人受害增多 有人被騙數萬元

網絡情緣詐騙案增多，舊金山公交車廣告呼籲市民提高警惕。（記者李晗 / 攝影）

居家避疫之後，許多人都在家上網，減少了外出的社交活動。而居家的孤獨感，也成為了網絡情緣詐騙 犯的契機。目前舊金山 的相關詐騙案增多，華人也屢屢成為受害者。

近日舊金山地檢處也在發起了新的宣傳運動，呼籲市民提高警惕，防範這類的網絡情緣詐騙。地檢處的受害人服務部主任李蕙儀（Kasie Lee）透露，這些事情基本上都是發生在線上，而且犯罪團夥手段都非常「高明」，因此呼籲市民提防小心。

她也舉例表示，一宗情緣詐騙案的受害者，就是一名只說粵語的中年移民女性，案件也讓她損失了幾萬元。據悉，受害者在網站上認識了一名「追求者」，而且向她介紹了一些所謂的海外建設投資項目。隨後受害者將自己的積蓄等都陸續轉了出去給詐騙犯，儘管家人、執法部門都已經提醒受害者不要轉錢出去，但是受害者依然認為她的「男朋友」沒有騙她。最後受害者才幡然醒悟，但是錢財已經很難追回。

案件中的這些嫌犯會使用假照片來進行詐騙。李蕙儀也舉例稱，在另一個案件中，詐騙犯就用了一個「亞裔 律師」的照片來偽裝自己。

地檢處的新聞通告中稱，一般的詐騙手段都是先是建立聯繫，穩定關係，隨後利用藉口讓受害者寄錢。通常的詐騙藉口就是急需醫療費用，或者是一些花錢來投資一下項目，可以讓自己變得有錢。

地檢處已經在舊金山市的公交車上貼出了相關的中文廣告，寫著「帶眼識人，免受教訓」，以及「網上騙徒真心假意，真心詐取你金錢，假意騙取你信任」。廣告圖片中則是一名亞裔男性低著頭痛苦的神態。公交車內也會有廣播，提醒市民。這些公交車線路集中在亞裔聚居區，包括日落區，外米慎區，以及海洋大道等。

地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）在一份聲明中說，聽到了許多受害者陷入崩潰，因為損失了畢生積蓄。他也希望透過這個新的宣傳運動來保護大家。如果有遇到相關的詐騙案，可以致電地檢處628-652-4311報案。

疫情之前「祈福黨」（blessing scam，又稱「金光黨」）的詐騙案令華裔社區內人心惶惶。如今居家避疫之後網絡情緣詐騙案則變多。地檢處也特別提醒，這些詐騙案大多都是在社交媒體進行，包括華裔社區常用的軟體微信（WeChat）。