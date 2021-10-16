流感、新冠重疊 金山衛生局：兩種疫苗都應打

流感季節將會與新冠疫情重疊，衛生局呼籲民眾接種流感疫苗。（記者李晗 / 攝影）

流感季節預計會在11月來臨，與新冠疫情 重疊。因此舊金山 衛生局發出呼籲，建議民眾接種流感疫苗 ，如果符合資格打新冠疫苗第三針「加強針」的民眾，也應該接種，形成雙重保護。

衛生局建議年齡在6個月及以上的民眾都應接種流感疫苗，以保護健康。因為11月是流感季節的開始，也會與新冠疫情重疊。

去年的流感季節的感染情況相對較好，因為人們疫情的高峰期大大減少了接觸，並都戴上了口罩。雖然今年的流感季節有多嚴重尚不清楚，但民眾正在恢復許多社交活動。隨著節日到來，民眾社交活動的增加，就會更容易形成傳播，患上流感。

衛生局呼籲，民眾可以通過接種流感和新冠疫苗，來為兩個病毒的傳播「做好準備」，而且這兩種症狀具有許多相同的症狀。

衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）說，疫苗是抵禦新冠肺炎的最佳手段，也是抵禦流感的最佳手段。「我們敦促每個符合條件的舊金山人都接種這兩種病毒的疫苗，這樣我們就有一個更健康的假期，可以安全地聚在一起。」

目前流感和新冠的疫苗在醫療保健系統、藥房和舊金山衛生網絡中都已經全面鋪開，每個符合條件的市民能夠免費或低成本獲得疫苗。

新冠疫苗輝瑞（Pfizer）的第三針已經開始施打，包括65歲及以上的人、住在長期護理機構的人，以及50歲以上、患有疾病的人。一般而言，加強針可以在接種第二針疫苗之後的半年再打。衛生局也預計莫德納（Moderan）和嬌生（J&J）的第三針疫苗將會在未來數周內獲得聯邦的接種指引。

衛生局也指出，接種流感疫苗後，身體大約需要兩周時間，才能建立對流感的免疫力。「因此現在是接種疫苗的時候了，屆時可以在流感季節到來時獲得最大限度的保護」，衛生局在一份聲明中說。