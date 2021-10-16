指控職場不當行為 蘋果員工遭解雇

蘋果一名女性員工稱，她因為指控公司工作環境有不當行為遭到解雇。（Getty Images）

華盛頓郵報（Washington Post）報導，一名批評蘋果 姑息職場不當行為的員工，14日遭到蘋果解雇。

這名被解雇的員工是蘋果德州的Apple Maps產品經理帕利許（Janneke Parrish），她參與了為改善公司工作環境發起的#AppleToo運動，負責營運#AppleToo的文摘，文摘內容多是蘋果員工匿名指控公司歧視和違反勞工法的個人故事。

帕利許對華盛頓郵報表示，她正在接受蘋果全球安全部門的調查，這個部門告訴她，她涉嫌洩露有關蘋果執行長庫克（Tim Cook）9月18日在網路內部會議上提出的關於調查職場不當行為的機密內容。但帕利許否認她洩露任何機密內容，稱她被解雇是因為參與#AppleToo遭到報復。

華盛頓郵先前報發表了一篇關於#AppleToo發起人之一史嘉麗（Cher Scarlett）的報導，這篇報導提到帕利許。在報導刊出後數小時，帕利許就被蘋果開除。史嘉麗現在以生病為由請假中。

近年來，有愈來愈多科技工作者挑戰矽谷權力核心，其中包括許多女性。科技大企業對女性和少數族裔員工的歧視不斷成為媒體的頭條新聞，例如亞馬遜兩名女性員工因為公開批評公司的氣候政策遭到解雇、2018年Google 2萬多名員工罷工抗議性騷擾和不平等問題、Pinterest非裔女員工指控公司歧視和報復等。

前臉書雇員郝根（Frances Haugen）最近也站出來在國會上作證，指控臉書的產品對青少年有害，卻蓄意誤導公眾。

在得知員工對外談論關於蘋果的工作環境後，庫克發出備忘錄給所有員工，表示會追查洩密者。

#AppleToo運動已促使超過500名蘋果員工提出證詞，大部分是蘋果全球專賣店員工的匿名投訴，他們指控蘋果建立了一個「不透明、令人生畏的城堡」，容忍「種族歧視 、性別歧視、報復、霸凌、性騷擾和其他形式的騷擾」。