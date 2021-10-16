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屋崙港增雇碼頭工人 化解貨櫃積壓

編譯組／屋崙15日電
屋崙港增加碼頭工人避免貨物積壓，不會如洛杉磯和長堤港全天候運營。（美聯社）
屋崙港增加碼頭工人避免貨物積壓，不會如洛杉磯和長堤港全天候運營。（美聯社）

屋崙港通過雇用碼頭工人，緩解了阻礙集裝箱處理的滯塞，避免了南加州港口目前面臨的困境。洛杉磯長堤的海港由於供應鏈的擁堵，干擾了遠洋貨物的處理，目前正努力實現全天候運營。

港口官員14日表示，屋崙海港已經能夠緩解東灣貨運中心早先的瓶頸問題。

貨物積壓使加州屋崙、洛杉磯和長堤的三個主要港口受到衝擊，南加州的僵局持續存在，但在東灣海港問題已經解決。屋崙港發言人貝納多（Roberto Bernardo）說：「與全國其他港口出現貨輪擁堵的情況不同，屋崙沒有出現任何擁堵或延誤。」

在洛杉磯和長堤，官員們已經開始爭先恐後地嘗試全天候運營。然而，屋崙的情況並非如此。「我們不需要全天候運作」，貝納多說。「在屋崙這裡，我們有足夠的應對能力」。

但在屋崙港夏季的部分時間，情況並非如此。「2021年從5月到8月，由於碼頭勞動力短缺，屋崙港出現了擁堵，一些貨輪決定繞過屋崙。」貝納多說。

本周，拜登政府宣稱，總統的聲明解決了這一難題。但洛杉磯和長堤港口的官員說，要真正達到拜登所吹噓的24小時不間斷運行，需要多長時間還不得而知。據報導，本周有數十艘貨船漂浮在洛杉磯和長堤附近的航道上，等待卸下他們的貨櫃。

7月，屋崙港也出現了類似的問題，但港口官員和其他與海港有關的人努力著手應付困局。貝納多說：「港口、航運公司、海運碼頭協會和碼頭工會聯手解決了勞力短缺的問題。辦法就是：屋崙港口在幾個月的時間雇用了更多碼頭工人，來解決夏季加劇的擁堵問題。這換來了港口更多的生機，屋崙港已經設法贏回了一些失去的業務」。

「大約到了夏末，由於船只紛紛繞過屋崙，對港口的需求減少了，」貝納多說。「現在我們發現那些繞著走的船只又回來了。」

最近幾天，總部設在日本的航運巨頭Ocean Network Express公司透露，將把屋崙港重新加到關鍵的跨太平洋航線上。該航線將西海岸港口與日本和中國的海港連接起來，將經由上海、寧波、洛杉磯、屋崙、東京，再回到上海。

屋崙 洛杉磯 長堤

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