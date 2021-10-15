金山逾100名警消還未接種疫苗 面臨解雇

舊金山有100多名警員和消防員還未接種疫苗，可能面臨被解雇的命運。（美聯社）

舊金山 市府雇員的新冠疫苗 強制令13日午夜已到期，超過180名警員和消防員還未接種，面臨被解雇命運。

舊金山官員指出，這些還未接種疫苗的雇員包括消防員、市警局和縣警局警員。他們會先要求這些雇員放有薪假，並進行相應程序，可能造成導致他們被解雇。堅持必須實施疫苗強制令才能終結疫情的舊金山領導人表示，他們已經做好調度人員和繼續提供重要服務的準備。

舊金山市府人事部發言人圖貝紐（Mawuli Tugbenyoh）說：「在美國 和全世界，成千上萬的人仍不斷死於新冠肺炎，很不幸，這些人包括舊金山公務員。為了保護公眾和員工的健康和安全，本市頒布了強制接種疫苗的政策。」

官員指出，儘管有部分第一線員工仍不願接種疫苗，但消防局、市警局和縣警局幾近97%的雇員已遵守規定接種了疫苗，接種率比居民的75%高出許多，相較加州多個城市的警員反抗接種疫苗的程度較高。

舊金山是美國第一個強制公務員接種疫苗的城市，規定也最嚴格，此舉引起部分人士反對，尤其是執法人員工會。舊金山規定，市府九個部門「間歇性或偶爾」在高風險環境中工作的雇員，必須在13日晚上11時59分前完成疫苗接種。市府早已要求在醫院、療養院和遊民收容所等高風險環境工作的員工必須在9月31日前完成疫苗接種，其他3萬5000名員工則必須在11月1日前完成接種。

截至13日午夜，舊金山市府未接種疫苗員工比例最高的大多是雇用緊急人員的部門。舊金山市警局警長史考特（Bill Scott）13日晚上表示，有118名警員和31名未宣誓雇員還未接種疫苗，人數已有所減少。截至14日下午，尚有76名已宣誓警員還未接種，占總警員人數的3.5%，另外有32名未宣誓雇員也還未接種。舊金山市警局目前共月2832名雇員，包括2113名警員。

舊金山縣警局1014名雇員工中有39人還未接種疫苗，占總雇員人數的3.8%。消防局1738名雇員中有35人還未接種疫苗，占總雇員人數的2%。