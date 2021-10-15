反聖嬰現象形成 加州乾旱恐持續到明年初春

氣候預測中心宣布，反聖嬰現象已形成，灣區和加州今年冬季可能連續第二年缺水。（美聯社）

國家氣象局13日才預測灣區 10月下旬會降下接近紀錄的豐沛雨量，但14日又宣布反聖嬰現象（La Niña）已形成，加州 今年冬季可能連續第二年缺水。

美國 海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）的氣候預測中心（Climate Prediction Center）14日宣布，反聖嬰現象已經在太平洋熱帶地區形成，會持續整個冬季。這是太平洋地區連續第二年出現反聖嬰現象。

灣區氣象學家賈斯（Roger Gass）表示，由於加州已經處於乾旱和植被乾枯狀態，前景並不樂觀。他說：「我們並不希望再經歷另一個乾燥的冬天，但反聖嬰現象的出現說明這個可能性很大。」

氣候科學家表示，反聖嬰現象連續兩年出現並不罕見，但對美西地區來說，尤其是加州，是個不祥之兆。因為加州倚賴潮濕的冬季補充水庫儲水、灌溉森林和山脈，在已經處於乾旱狀態、野火還在燃燒的情況下，人們渴望天降甘霖。

賈斯說：「預測未來七天到十天，灣區會大範圍降下豪雨，這是我們現在最關心的事，因為它可以降低本地的野火風險。」

不過，美國海洋暨大氣總署灣區分部的氣候學家狄里波托（Tom Di Liberto）表示，反聖嬰現象對南加州來說是個壞消息，因為幾乎可肯定當地這個冬天的雨量會很稀少，但灣區還難以斷定。

狄里波托指出，反聖嬰現象通常會把濕氣往太平洋大西北地區（Pacific Northwest）推，聖嬰現象（El Niños）則相反，會把濕氣往美西南部推，由於灣區和北加州介於兩個區域之間，現在還難以預測反聖嬰現象會對灣區和北加州造成什麼影響。

狄里波托說：「灣區可能出現的結果有很多，不一定是乾燥，也不一定是潮濕，不可能整個加州出現的結果都一樣。」

賈斯表示，就算反聖嬰現象到來，灣區仍然有機會出現大氣河（atmospheric river）帶來一系列潮濕的風暴，造成山洪暴發或淹水。

國家氣象局計畫於10月21日公布對今年冬季的降雨和溫度預測。14日宣布的反聖嬰現象意味著，加州的乾旱氣候模式可能持續到明年初春。