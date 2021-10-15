我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生爽身粉被控致癌 官司吃不完 子公司聲請破產

75歲前總統柯林頓送醫 病情無關新冠病毒

金山、馬連縣口罩令同步鬆綁 康縣11月1日起實施

編譯組／灣區14日電
舊金山和馬連縣新口罩令今起生效，康曲柯士達縣計畫11月1日放寬。（Getty Images）
舊金山和馬連縣新口罩令今起生效，康曲柯士達縣計畫11月1日放寬。（Getty Images）

儘管灣區絕大部分的縣離符合解除室內口罩令的標準還很遠，但從15日起，已完全接種疫苗者在舊金山和馬連縣部分公共室內場所可以不戴口罩，康曲柯士達縣也計畫從11月1日起放寬。

衛生官員表示，從15日起，完全接種疫苗者在舊金山和馬連縣部分室內場所與固定聚會的完全接種疫苗者相處時可以不戴口罩，這些場所包括辦公室、健身房、員工通勤車輛、宗教集會和不超過100人上課的大學教室。不過，民眾在餐廳和零售商店這類人群變化很大的公共室內場所仍必須戴上口罩，只有在進食或喝飲料時才可以脫下口罩。

根據加州防疫指南，未接種疫苗者或只接種一劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗者在室內必須繼續佩戴口罩，同時，在K到12年級學校、公共交通系統和醫療機構等特定場所必須隨時佩戴口罩。

雇主希望，解除辦公室口罩令可以讓更多員工回到職場上班，這樣一來也有助振興市中心經濟。不過，灣區委員會（Bay Area Council）發言人傑佛瑞斯（Rufus Jeffris）表示，大部分雇主傾向對重返辦公室計畫採取謹慎態度。灣區委員會會員Google和臉書表示，他們暫時不會改變公司現行的口罩政策。

除了舊金山和馬連縣，阿拉米達、康曲柯士達、納巴、聖馬刁、聖他克拉拉和蘇諾瑪六縣的室內口罩令並未改變，無論是否已完全接種疫苗，年滿兩歲的民眾在所有公共室內場所仍必須佩戴口罩，但有特定健康問題者、殘障和聽障人士除外。

蘇拉諾縣是灣區唯一沒有頒布室內口罩令的縣，但縣內的班尼西亞（Benicia）和委利賀（Vallejo）兩市跟隨灣區其他八縣共同實施了室內口罩令。

康曲柯士達縣14日宣布，他們計畫從11月1日起放寬室內口罩令，適用場所與舊金山和馬連縣相同。

康曲柯士達縣衛生局局長法尼塔諾（Chris Farnitano）說：「此舉是為了讓完全接種疫苗者在辦公室或健身房取下口罩時可以感到安心。如果民眾覺得在室內佩戴口罩會讓他們感到比較安心，他們當然可以這麼做。」

為了進一步解除室內口罩令，灣區八縣一市（柏克萊）制定了以下標準：

傳播率：

縣市必須至少連續三周符合聯邦疾病防治中心（CDC）的中等（黃級）傳播率標準；

住院率

必須由衛生官員認定縣市新冠住院率低且穩定；

接種率：

縣市至少八成人口已完全接種疫苗，或者，5到11歲兒童的疫苗獲聯邦和加州當局的緊急使用授權滿8周後。

目前最接近標準的是馬連縣，它是灣區現在唯一完全接種人口超過八成的縣，本周也被CDC列為中等傳播率的縣，如果能保持三周以上，馬連縣就能符合解除室內口罩令的資格。

口罩 疫苗 灣區

上一則

金山180警消未打疫苗將「被放假」 官員：人力已調度

下一則

「邁出重要一步」舊金山室內口罩令 今起有條件放寬

延伸閱讀

疫苗強制令奏效 拜登：新增染疫、住院率雙降

疫苗強制令奏效 拜登：新增染疫、住院率雙降
拉脫維亞總統訪歐返國卻發現確診 已完整接種疫苗

拉脫維亞總統訪歐返國卻發現確診 已完整接種疫苗
送禮卡、電影票 長島納蘇郡推疫苗校園計畫

送禮卡、電影票 長島納蘇郡推疫苗校園計畫
兒童下月初接種？兒科醫生待命 6500萬劑疫苗備妥

兒童下月初接種？兒科醫生待命 6500萬劑疫苗備妥
NBA／厄文拒打疫苗 想做弱勢「傳聲筒」不惜被籃網禁賽

NBA／厄文拒打疫苗 想做弱勢「傳聲筒」不惜被籃網禁賽

熱門新聞

密爾布瑞居民Kevin Chao被捕，涉及的罪名包括組織賣淫。（警方提供）

北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入

2021-10-13 19:45
警方在銷毀非法種植的大麻。（視頻截圖）

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

2021-10-14 00:15
索諾馬縣爬行動物救援組織負責人沃爾夫（Al Wolf）提醒，如果碰巧遇到毒蛇，關鍵是不要驚嚇對方，退後一步離開，避免蛇發生攻擊行為。（電視新聞截圖）

北加女子家驚現92條響尾毒蛇

2021-10-14 16:07
案發地點是密爾布瑞市的星巴克停車場。（谷歌地圖）

北加華裔男子開車碾壓遊民致死 被控謀殺

2021-10-07 19:52
指揮林伯真癌症早逝，社區籌款後以她的名義捐給慈善機構。（程宇平提供）

指揮林伯真癌逝 學生募款捐三慈善機構遺愛社區

2021-10-11 21:43
洛斯蓋圖婦女布魯加為其兒子與朋友舉辦一系列非法酒色派對，於其愛達荷州阿達縣住所被捕。（阿達縣警方提供）

辦非法酒色派對灌醉青少年 強逼性行為 加州婦遭控39罪

2021-10-13 01:05

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆
微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡
北加女子家驚現92條響尾毒蛇

北加女子家驚現92條響尾毒蛇