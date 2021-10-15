金山、馬連縣口罩令同步鬆綁 康縣11月1日起實施

舊金山和馬連縣新口罩令今起生效，康曲柯士達縣計畫11月1日放寬。（Getty Images）

儘管灣區 絕大部分的縣離符合解除室內口罩 令的標準還很遠，但從15日起，已完全接種疫苗 者在舊金山和馬連縣部分公共室內場所可以不戴口罩，康曲柯士達縣也計畫從11月1日起放寬。

衛生官員表示，從15日起，完全接種疫苗者在舊金山和馬連縣部分室內場所與固定聚會的完全接種疫苗者相處時可以不戴口罩，這些場所包括辦公室、健身房、員工通勤車輛、宗教集會和不超過100人上課的大學教室。不過，民眾在餐廳和零售商店這類人群變化很大的公共室內場所仍必須戴上口罩，只有在進食或喝飲料時才可以脫下口罩。

根據加州防疫指南，未接種疫苗者或只接種一劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗者在室內必須繼續佩戴口罩，同時，在K到12年級學校、公共交通系統和醫療機構等特定場所必須隨時佩戴口罩。

雇主希望，解除辦公室口罩令可以讓更多員工回到職場上班，這樣一來也有助振興市中心經濟。不過，灣區委員會（Bay Area Council）發言人傑佛瑞斯（Rufus Jeffris）表示，大部分雇主傾向對重返辦公室計畫採取謹慎態度。灣區委員會會員Google和臉書表示，他們暫時不會改變公司現行的口罩政策。

除了舊金山和馬連縣，阿拉米達、康曲柯士達、納巴、聖馬刁、聖他克拉拉和蘇諾瑪六縣的室內口罩令並未改變，無論是否已完全接種疫苗，年滿兩歲的民眾在所有公共室內場所仍必須佩戴口罩，但有特定健康問題者、殘障和聽障人士除外。

蘇拉諾縣是灣區唯一沒有頒布室內口罩令的縣，但縣內的班尼西亞（Benicia）和委利賀（Vallejo）兩市跟隨灣區其他八縣共同實施了室內口罩令。

康曲柯士達縣14日宣布，他們計畫從11月1日起放寬室內口罩令，適用場所與舊金山和馬連縣相同。

康曲柯士達縣衛生局局長法尼塔諾（Chris Farnitano）說：「此舉是為了讓完全接種疫苗者在辦公室或健身房取下口罩時可以感到安心。如果民眾覺得在室內佩戴口罩會讓他們感到比較安心，他們當然可以這麼做。」

為了進一步解除室內口罩令，灣區八縣一市（柏克萊）制定了以下標準：

傳播率：

縣市必須至少連續三周符合聯邦疾病防治中心（CDC）的中等（黃級）傳播率標準；

住院率

必須由衛生官員認定縣市新冠住院率低且穩定；

接種率：

縣市至少八成人口已完全接種疫苗，或者，5到11歲兒童的疫苗獲聯邦和加州當局的緊急使用授權滿8周後。

目前最接近標準的是馬連縣，它是灣區現在唯一完全接種人口超過八成的縣，本周也被CDC列為中等傳播率的縣，如果能保持三周以上，馬連縣就能符合解除室內口罩令的資格。