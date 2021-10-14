加州專家警告：新冠病例雖減少 病毒也永遠不會消失

醫學專家表示，即使病例減少，新冠病毒也永遠不會消失。仍須加強防疫、提高接種率，持續抗疫。(美聯社)

即使加州 新冠病例與住院率呈現持續下降趨勢，加州流行病學家潘靄(Dr. Erica Pan)仍警告，艱難時期可能尚未結束。加州新冠死亡人數已近7萬人、約為每500名加州居民就有1名染疫喪生。儘管新病例數是為全美最低、7天平均值約為每10萬居民有14例，疫苗 完全接種率卻停滯不前，現僅略高於70%。

潘靄12日在一場醫學專家圓桌會議中表示，大家已對這些數字變得麻木。若加州使用先前6月停用的彩色重啟圖示，加州目前大部分縣仍為最糟糕層級的深紫色。

斯克里普斯研究所(Scripps Research Institute)免疫學專家安德森(Dr. Kristian Andersen)在論壇中指出，民眾太急於解除防疫措施、太早宣告戰勝病毒，「改變思維很重要。新冠永遠不會消失。」他警示，直至疫苗接種率提高之前，病毒將繼續變異，甚至在動物間傳播，以至於變得更有能力逃避目前的防護，「大家都太渴望這一切結束。但我們保持這種錯誤信念越長，障礙就越多。繼續努力抗疫，才是明智作法。」

潘靄表示，12歲以下孩童尚未符合資格接種新冠疫苗，現在全加州新冠新病例中，兒童確診佔很大比例。加州兒童醫院見到兒童多器官發炎症候群（mis-c）病例顯著增加，這是一種由新冠病毒感染引起的發炎病症。自疫情 開始，已有超過600個兒童確診病例、其中有6例死於兒童多器官發炎症候群，半數以上確診病例是沒有基礎疾病的兒童。潘靄指出，隨著疫苗接種觸及更多年齡族群，可以見到病毒也在找尋人類的脆弱，正在朝向尚未接種疫苗者傳播。

夏天確診病例激增導因於Delta變種病毒，大部分病例是未接種者。潘靄強調，防疫措施如室內戴口罩與疫苗接種要求，有助於讓病毒獲得控制。

潘靄也表示，加州監測實驗室發現有更多鼻病毒(rhinoviruses)與副流感病毒(parainfluenza，不同於季節性流感)正在傳播中。越來越冷的天氣，加上白天變短，也可能導致疫情再度爆發，讓醫院備感壓力，「我們擔心，冬天有更多人留在室內，將不僅有更多新冠病毒傳播，還會見到其他病毒傳染。」