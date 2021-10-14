金山華埠散房試點 安裝免費WIFI 住戶感謝

政界和社區代表在華埠一棟散房前舉行集會，慶祝該棟大樓已經安裝了WIFI裝置。（記者李晗 / 攝影）

舊金山華埠 有三棟散房（SRO）大樓完成試點項目，安裝了免費的無線網路WIFI給居民使用。試點項目尤其是要幫助住在散房中的弱勢學生、長者。

所謂的散房，即英文所指的Single Room Occupancy，簡稱SRO，即樓內的居民需要共用廚房、洗手間等。華埠內有許多的公寓樓都是散房大樓，而在疫情 期間，散房因為高密度與共享空間的居住環境也格外引起資訊與安全關注。

散房大樓安裝的WIFI裝置。（記者李晗 / 攝影）

10月13日，華埠市議員佩斯金（Aaron Peskin）、市府科技局官員以及華協中心的代表在華埠士德頓街（Stockton St）一棟散房前舉行集會，慶祝該棟大樓已經安裝了WIFI裝置，居民可以開始使用免費WIFI。

疫情之後大家都居家避疫，因此在家中能夠獲得外界的信息、暢通無阻地上網顯得格外重要。同時在家辦公、在家學習成為常態，但是對於散房居民而言，因為大樓的電線線路、費用昂貴的問題，擁有無線網路也成為了一種奢侈。

市議員佩斯金在今年的預算 案中特別撥出了20萬元在部分散房大樓中安裝WIFI。目前已經安裝的大樓地址包括833 Kearny，1351 Stockton，以及1466 Powell。市府也有相關的項目，但是主要是面對公屋，而佩斯金的撥款則是注重在散房。

兩位散房的居民也致辭感謝這個免費WIFI的試點項目。

居住在1351 Stockton的劉伯伯說，有了WIFI之後可以看電視，小孩子也可以更好地完成功課，感謝華協、市政府的支持，以及散房大樓業主的配合合作。另一位居住在833 Kearny的譚圓滿說，散房網絡不好，影響小朋友上網課。「上網這麼簡單的事情，對於散房家庭還是很困難，」她說，但是現在有了免費的WIFI項目之後，好了很多。

另外兩棟散房大樓，分別是位於686 Broadway和691 Broadway，也在計畫安裝免費WIFI當中。