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新冠快篩盒FlowFlex 灣區將上市 商店、網路都可買到

編譯組／灣區13日電
家用快篩新冠檢測盒FlowFlex上周獲得FDA的緊急使用授權，即將在灣區上市。（取自推特）
家用快篩新冠檢測盒FlowFlex上周獲得FDA的緊急使用授權，即將在灣區上市。（取自推特）

由加州一家公司製造的新家用快篩抗原檢測盒（at-home rapid antigen test）即將在灣區上市，對檢測盒一盒難求的灣區來說無疑是項好消息。

由聖地牙哥Acon Laboratories藥廠製造的家用快篩檢測盒FlowFlex10月4日獲得美國食品藥物管理局（FDA）的緊急使用授權，FDA表示，未來幾周，這個新快篩檢測盒將使美國家庭的檢測能力提高一倍。FlowFlex目前已在一些國家推出，包括英國，它在英國是透過國家醫療系統大規模分發使用。

非處方棉花棒檢測盒的好處是使用者可以自行採集樣本，快速進行檢測，美國許多學生和勞工都使用快篩檢測盒提供檢測結果給學校和雇主，由於需求激增，導致檢測盒短缺。為了增加檢測盒的供應量，白宮上周撥款10億元供明年購買數百萬個檢測盒，並鼓勵製造商提高產量。

目前有13個品牌的家用快篩檢測盒獲得FDA授權，每一種檢測盒的使用步驟都有所不同，使用者應該按照說明進行。不過，檢測通常都會要求使用者以棉花棒擦拭鼻腔內部，然後在棉花棒上滴幾滴化學藥劑，約15分鐘後可以得知結果。

快篩檢測盒檢測的是新冠病毒蛋白，準確度不如檢測病毒遺傳物質的核酸檢測（polymerase chain reaction test），但因為它的檢測時間快速，而且能有效偵測出剛感染病毒者的高病毒載量，所以很受歡迎。較知名的品牌包括Abbott Laboratories的BinaxNOW、Quidel的QuickVue，以及Ellume的COVID-19 Home Test，售價從10元到40元不等。Ellume的COVID-19 Home Test最近因為生產設備故障，造成檢測結果可能出現誤報，已宣布召回近20萬個檢測盒。

FDA指出，Acon計畫在今年年底前每月生產1億個以上的FlowFlex檢測盒，明年2月前產量會增加到每月2億個。白宮新冠防疫協調官齊安茲（Jeffrey Zients）上周透露，FlowFlex每盒售價應該不會超過10元。

Acon表示，消費者只要年滿14歲都可以使用FlowFlex，兩歲以上但未滿14歲的兒童則需要成人協助使用。Acon雖然還未公布何時開始運送FlowFlex到各零售點，但表示消費者在主要零售商店和網路都可以買到FlowFlex。

檢測 篩檢 FDA

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