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聖他克拉拉大學STEM新大樓完工 林楠：人才需求續增

記者李榮／灣區報導
玻璃帷幕大樓設計現代，並儘可能節能。（記者李榮／攝影）
玻璃帷幕大樓設計現代，並儘可能節能。（記者李榮／攝影）

耗資三億美元的聖他克拉拉大學的STEM全新大樓「Sobrato Campus for Discovery and Innovation」，佔地27萬平方英尺，將於本周五剪綵啟用。聖他克拉拉大學電腦科學系主任林楠（Nam Ling）在大樓正式啟用前帶本報記者參觀新建好的大樓，他並表示，STEM（科學、科技、工程及數學）領域人才的需求在未來還會繼續增加，聖他克拉拉大學投入新資源建大樓，就是希望給師生更好的環境，培養人才。

來自新加坡的林楠，帶領聖他克拉拉大學第一大系。（記者李榮／攝影）
來自新加坡的林楠，帶領聖他克拉拉大學第一大系。（記者李榮／攝影）

耗資3億 注重跨學科領域互動

林楠介紹，2016年時學校就開始討論興建新大樓的計畫，後來在2018年起正式開工，本周將啟用。全新的大樓使用玻璃帷幕，採光非常好，目的是儘可能的節能、希望零碳排放。大樓內有實驗室、教室、討論空間、研究室、系所與老師的辦公室，以及交流與休憩的空間。由於未來世界對於跨學科領域的需求愈來愈高，因此在空間的設計上也強調促進互動，讓不同學科之間能增進交流。

新大樓內也有休憩與飲食空間。（記者李榮／攝影）
新大樓內也有休憩與飲食空間。（記者李榮／攝影）

電腦科學系是聖他克拉拉大學最大的科系，林楠指出，將來的社會對於電腦人才的需求只會更多不會更少。而聖他克拉拉大學正好有地利之便、處在矽谷的心臟地帶，學生在學習、實習、或是畢業找工作，以及在感染矽谷氛圍的情況下，都很有優勢。

嶄新的實驗室。（記者李榮／攝影）
嶄新的實驗室。（記者李榮／攝影）

多數留學生 都已能順利來美

林楠並指出，過去一年多因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，學校改為遠距教學，後來在疫苗普及之後，教職員與師生都必須接種疫苗，學校也鼓勵大學回來實體上課。現在有了更新穎的設備與環境，也期待學生的學習效率能夠更好。他坦言，過去一年多在疫情的影響下，確實有些學生的程度不若以往。

同時林楠也特別強調，STEM的人才需求還在繼續增加，許多STEM領域的學生都是國際學生。雖然先前因為疫情造成商旅的種種限制，但今年狀況已經好轉，多數國際學生都已能順利到美國實體學習。

夫妻檔系主任 太太是台灣移民

林楠來自新加坡，新加坡國立大學畢業後，到路易斯安那州大（University of Louisiana）拿到碩士與博士的學位，1989年進入聖他克拉拉大學擔任助理教授，1994年升任副教授，2001年任教授，隔年升任副院長。他的太太是台灣移民盧美燕，盧美燕今年7月才接任聖荷西州立大學教育領導系主任，兩人也成為矽谷學術界的系主任夫妻檔。

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