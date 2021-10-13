聖荷西TDM計畫 取消最少停車位限制

現有的規定會導致停車場的面積大於建築本身。（聖荷西停車委員會提供）

為應對城市日益增多的人口和交通需求，聖荷西 市城市規畫部門最近提出了停車和交通需求管理計畫，簡稱TDM計畫。該計畫提出了包括取消新建建築最少停車位限制、加強交通流動性、建設數據評價系統等想法。聖荷西市停車委員會12日召開記者會，更新了TDM計畫的具體要求。

根據城市規畫部門的預計，到2040年，聖荷西市的人口將會增長到現有的2倍，勞動人口將是目前的2.5倍。如此以來，城市所面臨的交通壓力也將是現在的2倍左右。現如今的城市交通系統，包括城市輕軌、公交車、燃氣車、自行車計畫等將無法滿足屆時的需求。

在計畫正式出爐之前，城市規畫部門舉行了5次聽證會、3次演講會、聆聽了來自亞裔群體、女性群體的建議，並結合了加拿大多倫多市的成功經驗。

根據最新的調查得出，汽車 仍是聖荷西居民出行首選的交通工具；市中心高質量的自行車設施很有限；公交系統在交通堵塞時會被延遲；三分之二的市中心車流來自於城市以外；超過60%的溫室氣體排放來自於交通工具；停車位過多導致溫室氣體排放增加以及交通效率降低；最低停車位規定極大增加了建築成本並且限制了建造面積。

計畫中最引人矚目的舉措便是取消停車位最低標準的限制。根據調查，現有的規定往往會導致停車場的面積大於建築本身。城市停車委員會表示，聖荷西市餐廳平均面積為370平方呎，商業面積僅為40平方呎，相應匹配的停車面積則需要達到330平方呎。健身 房和辦公室所要求的停車面積均為330平方呎，而其營業面積分別為80平方呎和250平方呎。另外，超過25%的停車場面積在高峰時段仍處於未使用狀態。

同時，建造一個停車位需要花費3.4萬至7.5萬元，這會提高約17%的用戶租金，以及降低13%的建築面積。

過多的停車位還會造成環境危害。亞歷桑納州大教授切斯特（Mikhail Chester）表示，包括土地浪費、空氣污染、水資源污染、氣溫上升、生活質量下降等問題都是設置最低停車位限制的弊端。

根據12日更新的TDM計畫，到2040年，該計畫將會為聖荷西市帶來12萬戶的居住單元以及38.2萬個新工作。多達40項針對城市交通的改進措施將被實施，包括安裝更多的自行車共享基站、加強公共交通、共享汽車等。