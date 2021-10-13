洛斯蓋圖非法派對灌醉青少年 婦面臨39控罪

洛斯蓋圖婦女布魯加為其兒子與朋友舉辦一系列非法酒色派對，於其愛達荷州阿達縣住所被捕。（阿達縣警方提供）

洛斯蓋圖婦女布魯加 (Shannon Bruga) 爲其兒子與朋友舉辦一系列非法酒色派對，於其愛達荷州 (Idaho) 阿達縣 （Ada County) 住所被捕。根據阿達縣檢察官 ，布魯加在這一系列非法派對中提供未成年青少年、青少女大量酒精，讓年輕人與參加派對的少女喝得爛醉，操控他們發生性行為，甚至性攻擊。

布魯加另外一個名字是歐康納 (Shannon O’Connor) 。阿達縣警局目前正將布魯加送往聖他克拉拉縣檢察官辦公室處理。布魯加正準備將其原來洛斯蓋圖的房子賣出。

布魯加面臨39項控罪，其中包括12項重罪控訴 (felony) 與10項危害未成年孩子安全的輕罪控訴 (misdemeanor)，另一宗性騷擾 攻擊控罪、三項騷擾未成年孩子控罪、13項提供酒精給未成年小孩控罪。

根據檢察官調查報告，現年47歲的布魯加非常著迷於使用簡訊與Snapchat召集青少年參加狂飲派對。參加派對青少年人數最多可高達20人，而布魯加總是派對中唯一成人。她在派對中往往將參加的青少年、青少女灌得酩酊大醉，甚至失去知覺。

聖他克拉拉縣檢察長羅森 (Jeff Rosen) 對一些受害年輕人挺身作證表示讚揚。他說，能挺身作證，揭穿此騷擾人心的案情，這的確需要相當勇氣。他接著指出，他自己也有小孩，為人父母，對這種無法無天的行為深感震驚。身為檢察長，他將對這些危害未成年小孩的成人繩之以法，要他們對社區安寧負責。

由於對未成年青少年所提控罪內容無法對外公開，目前仍無法得知布魯加召集的酒色派對中，參加青少年是否與被灌得爛醉的少女發生性行為。一名受害少女的家人說，發生在她女兒身上的事情非常可怕。整個事情傷害性極強。這是為人父母的最大夢魘。

調查報告顯示，這些非法酒色派對舉辦時間從疫情初期2020年6月間一直到2021年5月。嫌犯布魯加一共舉辦至少六次大型派對，與數次小型聚會，參加派對人士大多為14歲與15歲的年輕人。

根據參加派對的年輕人，布魯加總是在派對中挑動慫恿年輕人發生性行為，許多年輕人是在醉酒未經同意的情況下，被迫發生性行為。這些派對事件發生時，布魯加的孩子是洛斯蓋圖高中的足球 隊員，許多參加這些豪飲派對的男孩也同樣是洛斯蓋圖高中足球隊員。

一名受害女孩的母親說，她曾對洛斯蓋圖高中足球教練與學校管理單位提出此事。可是學校對她說，事情發生在校園外，他們愛莫能助。這位母親對學校處理此事態度表示不滿。洛斯蓋圖高中與洛斯蓋圖-薩拉度加聯合高中學區 (Los Gatos-Saratoga Union High School District) 12日尚未對此事發表評論。

嫌犯布魯加的先生阿瑪拉爾 (Robert Amaral) 是布利桑頓(Pleasanton) 反網釣、反欺詐 (anti-phishing, anti-fraud) 軟體公司SlashNext的主管。布魯加涉嫌長期對她的先生隱瞞召集這些非法派對的活動。