資金轉移公校 金山高中藝術中心計畫擱置

舊金山斥資數億元為高中校園打造藝術中心的計劃，因填補公立學校的設備完善而擱淺（記者李怡／攝影）

多年來舊金山 聯合學區 教育委員會一直坐擁一億美元的債券 資金，該資金計畫用於為其高中藝術中心進行場地改造。但根據周二學區教委投票情況來看，校方可能會將這筆資金轉移到更急迫的設施建設上。

舊金山聯合學區教育委員會一直希望將市政廳附近的Van Ness Ave. 135號歷史悠久的高中舊址，改造成為藝術學院，打造一所集合舊金山所有校區藝術精英、作品選集的藝術中心，並讓舊金山所有高中使用。目前由於藝術高中計畫處於停頓狀態，學區建議將這筆資金用來支付疫情大流行期間學校的需求，包括建設空氣過濾系統，以及升級有緊急需求的學校基礎設施。以及最近幾周被學生家庭、教育工作者抱怨的老鼠、煤氣洩漏和其他問題等公立學校。

建設藝術高中的支持者質疑學區是否適當地使用了債券資金，以及為什麼Buena Vista Horace Mann還沒有獲得2016年通過的7.44億元債券中的一部分，這是選民們批准的計畫。除了用來建設藝術學校的一億美元外，大部分債券資金已經分配或花掉。此外，前學區教委Jill Wynns表示，當時的學區教委向選民承諾，將致力於用這筆保證金建造新的Ruth Asawa藝術學院。Wynns表示，她也可以理解重新分配資金的想法，但她希望學區教委不要放棄翻新Van Ness場地作為高中藝術中心的承諾，並將該項目納入未來的債券。

如果舊金山學區教委批准重新分配資金的話，一億元的債券將用來支付1000萬元各個站點的安全改進；1500萬元用在Mission Bay設計一所新學校；100萬元用於為公立學校購置便攜式空氣淨化器；1400萬元用於校園改善；以及2000萬元用於規畫和設計Bayview地區的其他學校和其他地區設施。

「我們並沒有放棄讓所有學生都可以使用的藝術中心或為Ruth Asawa高中提供最先進設施的願景。」學區教委發言人 Gentle Blythe說。多年來，已取得了漸進式進展，但目前計畫遇到了一些重大挫折，疫情期間對潛在的高淨值捐助者的需求更多，以及Ruth Asawa搬到135 Van Ness的成本，也從最初的預算價格大幅上漲。民選官員預計將向學區教委會提出一項長期的使用計畫，確定如何分配未來債券使用。