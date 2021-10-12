太浩湖南岸下大雪 50號公路大塞車

太浩湖11日上午開始下起大雪，預計會持續到12日。（取自推持）

太浩湖（Lake Tahoe）南岸地區11日上午下起大雪，為當地帶來數吋雪量，但也影響了50號公路交通。

一名推特用戶在網上分享一張在88號公路以南地區拍攝的照片，只見海拔7800呎的柯克伍德草原（Kirkwood Meadows）覆蓋了厚厚的積雪，一把插在雪中的尺顯示當時積雪深度為2吋。這名用戶說：「雪還在不停地下。」

國家氣象局預報員柯斯（Eric Kurth）表示，太浩地區降雪 主要集中在麥爾斯（Meyers）和雙橋（Twin Bridges）之間的50號公路上，他形容這是一場「雪暴」。柯斯說：「降雪的區域很小，幾哩外的地區同一時間可能是陽光普照。」

氣象學家理察斯（Heather Richards）表示，當地的大雪是一種被稱為「湖泊效應」（lake effect）的現象。

理察斯說：「像太浩湖這種南北較長的湖，當風從北往南吹、湖水溫度相對較高時，就會把濕氣吹入這個地區，只有在這種特殊條件下，才會降下大雪。」

加州 交通廳（Caltrans）表示，11日的大雪使太浩盆地交通大亂，他們要求行駛在麥爾斯和雙橋之間50號公路的汽車裝上雪鏈，以策安全。加州交通廳指出，在267號公路上發生一起車禍 ，阻塞了北極星（Northstar）到國王海灘（Kings Beach）之間的車道。

氣象局預測，塞拉內華達山脈的雪會一直下到12日。