灣區強風紅旗警報 10、11日北灣與東灣山區最強

北加州地區刮起乾燥強風，有引發山火危險。國家氣象局發出紅旗警告，涉及包括北灣與東灣的內地。(本報檔案照)

北加州 地區刮起乾燥強風。國家氣象局10日發出一連串強風警報，包括對大部份北加州內陸地區紅旗警告 (red flag warning)，紅旗警告區包括北灣與東灣的內地。

根據國家氣象局，紅旗警告時間將從10日晚間11時開始，到12日下午5時為止，這段期間內，緊報地區將有強風引發山火 的危險。除了東灣與北灣內地，聖他克魯茲縣、聖比尼度縣 (San Benito County) 與蒙特瑞縣的山區也有發生山火的危險。

根據國家氣象局專家帕爾馬 (Cynthia Palmer) ，風勢最強的地區將出現於北灣與東灣山區，北灣風力將於10日晚間達到最高峰，隨後強風將一直持續到11日上午。

從10日晚間到11日，東灣山區將出現最強風力，最強陣風可達每小時45哩，山谷最強陣風可達每小時35哩。帕爾馬說，10日晚間山區出現強風時，氣流將相當乾燥。11日整個東灣山區將為強風籠罩。

氣象局同時對整個舊金山灣區 與蒙特瑞灣區發出風力分析，指出強風將可能吹斷樹枝，引發停電。北灣、東灣山區可能受到強風影響時間將從10日晚間11時開始到11日晚間8時為止，平地受到強風影響時間將從11日上午9時至晚間8時。另外聖他克魯茲山區、Los Padres 山脈等地周一亦將遭強風侵襲。

強風亦將引發沿海岸地區大浪，氣象局指出10日下午3時到11日晚間9時將對沿岸地區發出強風巨浪警告。氣象局同時對舊金山灣、蒙特瑞灣的小型船隻發出強風巨浪警告，警告時間從10日上午9時到11日晚間9時。根據國家氣象局，強風可能會引發海上災難，警告期間，航海人員最好另行採取計畫。

太平洋瓦電 (PG&E) 宣佈，北灣與東灣山區11日可能會出現安全性暫時停電，停電是安全預防措施，保護強風吹落電線落到叢林中，引發山火的危機。停電可能於11日上午開始，阿拉米達縣、康曲柯士達縣、納巴縣 (Napa County)、蘇拉諾縣 (Solano County) 、蘇諾瑪縣 (Sonoma County) 山區約有8000戶PG&E用戶將受到這次停電影響。