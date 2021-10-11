我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過6法令 未經同意拿掉保險套算犯罪 明年生效

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

灣區多縣發出強風紅旗警報 北灣與東灣山區最強

編譯組╱灣區10日電
北加州地區刮起乾燥強風，有引發山火危險。國家氣象局發出紅旗警告，涉及包括北灣與東灣的內地。(本報檔案照)
北加州地區刮起乾燥強風，有引發山火危險。國家氣象局發出紅旗警告，涉及包括北灣與東灣的內地。(本報檔案照)

加州地區刮起乾燥強風。國家氣象局10日發出一連串強風警報，包括對大部份北加州內陸地區紅旗警告 (red flag warning)，紅旗警告區包括北灣與東灣的內地。

根據國家氣象局，紅旗警告時間將從10日晚間11時開始，到12日下午5時為止，這段期間內，緊報地區將有強風引發山火的危險。除了東灣與北灣內地，聖他克魯茲縣、聖比尼度縣 (San Benito County) 與蒙特瑞縣的山區也有發生山火的危險。

根據國家氣象局專家帕爾馬 (Cynthia Palmer) ，風勢最強的地區將出現於北灣與東灣山區，北灣風力將於10日晚間達到最高峰，隨後強風將一直持續到11日上午。

從10日晚間到11日，東灣山區將出現最強風力，最強陣風可達每小時45哩，山谷最強陣風可達每小時35哩。帕爾馬說，10日晚間山區出現強風時，氣流將相當乾燥。11日整個東灣山區將為強風籠罩。

氣象局同時對整個舊金山灣區與蒙特瑞灣區發出風力分析，指出強風將可能吹斷樹枝，引發停電。北灣、東灣山區可能受到強風影響時間將從10日晚間11時開始到11日晚間8時為止，平地受到強風影響時間將從11日上午9時至晚間8時。另外聖他克魯茲山區、Los Padres 山脈等地周一亦將遭強風侵襲。

強風亦將引發沿海岸地區大浪，氣象局指出10日下午3時到11日晚間9時將對沿岸地區發出強風巨浪警告。氣象局同時對舊金山灣、蒙特瑞灣的小型船隻發出強風巨浪警告，警告時間從10日上午9時到11日晚間9時。根據國家氣象局，強風可能會引發海上災難，警告期間，航海人員最好另行採取計畫。

太平洋瓦電 (PG&E) 宣佈，北灣與東灣山區11日可能會出現安全性暫時停電，停電是安全預防措施，保護強風吹落電線落到叢林中，引發山火的危機。停電可能於11日上午開始，阿拉米達縣、康曲柯士達縣、納巴縣 (Napa County)、蘇拉諾縣 (Solano County) 、蘇諾瑪縣 (Sonoma County) 山區約有8000戶PG&E用戶將受到這次停電影響。

山火 加州 灣區

上一則

中華民國國慶 舊金山華埠上百人升旗

延伸閱讀

灣區種族最隔離 馬連縣Canal區第一 華埠也上榜

灣區種族最隔離 馬連縣Canal區第一 華埠也上榜
東灣布利桑頓進入緊急乾旱狀態 限水15%

東灣布利桑頓進入緊急乾旱狀態 限水15%
北加州氣溫將驟降 山區有望迎第1場雪

北加州氣溫將驟降 山區有望迎第1場雪
東灣惡徒拖拽搶劫75歲翁 警直升機逮嫌

東灣惡徒拖拽搶劫75歲翁 警直升機逮嫌
北加東灣惡徒拖拽75歲老人搶劫 警察直升機追捕嫌犯

北加東灣惡徒拖拽75歲老人搶劫 警察直升機追捕嫌犯

熱門新聞

阿拉米達縣警，上周突襲了加州史上最大的非法大麻種植活動團夥之一，繳獲10萬株大麻和超過1000萬美元的現金。（取自阿拉米達縣警推特）

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器爆了

2021-10-04 00:44
舊金山警察局繪製的十二宮殺手肖像圖。（取自維基百科）

50年懸案告破？舊金山十二宮殺手身分被揭

2021-10-06 18:31
孩子們高舉著「拯救Meyerholz」、「停止關閉我的學校」的自製標語加入到遊行的隊伍中來。（記者王子涵/攝影）

庫市學區3所小學將永久關閉 華人家長抗議

2021-10-03 02:20
林涵琪遇害轉眼已經27年。（基金會提供）

北加才女林涵琪懸案27年 主嫌過世 父懸賞十萬望破案

2021-10-06 18:12
營養專家表示，吃蘑菇有益健康。(Getty Images)

超級食物蘑菇熱量低 有6大驚人功效

2021-10-04 02:00
案發地點是密爾布瑞市的星巴克停車場。（谷歌地圖）

北加華裔男子開車碾壓遊民致死 被控謀殺

2021-10-07 19:52

超人氣

更多 >
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張
霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕
全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關
秋季風暴來襲 西部降雪 中部壞天氣 東部仍暖和

秋季風暴來襲 西部降雪 中部壞天氣 東部仍暖和