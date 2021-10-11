辛亥革命110周年 舊金山華埠僑界紀念

華埠僑界在致公總堂紀念辛亥革命110年。（記者李晗 / 攝影）

1911年的辛亥革命推翻清朝統治，結束了千年帝制，創立了民主共和。2021年是辛亥革命110周年紀念，舊金山華埠 僑界在五洲洪門致公總堂舉行紀念儀式，緬懷革命先烈。

10月10日下午2時左右，醒獅鑼鼓隊，中華民國國旗隊等在華埠巡遊，從國民黨 總支部巡遊到致公總堂，隨後數十人一起在致公總堂內參加紀念活動。

活動由致公總堂陳龍贊書記長主持。總堂元老黃煜錚說，中華民國110周年，也是辛亥革命紀念110年的日子。他說，110年前在國父孫中山領導同盟會、洪門兄弟等革命成功，創立共和，建立中華民國。「我們今天革命110周年，和雙十國慶一起，緬懷先賢先烈，我們尊重歷史，不忘國父孫中山的遺訓，」他說。

台北經文處長賴銘琪致辭時表示，感動看到這麼多出席人，強調國父在110年前創立亞洲第一個民主共和國——中華民國，尊重國父體現在每一天。

國父紀念館陳夏儀館長致辭。（記者李晗 / 攝影）

國父紀念館陳夏儀舘長說，辛亥革命110周年，當年許多革命先烈在漫長艱辛的革命時期，獻出他們的寶貴生命，寫下無數可歌可泣的故事。

「國父孫中山領導革命先烈創立民主共和。趁著今天110年和國慶一起，這個重大的紀念日子，我們不忘孫中山的國父對我們的勉勵，同心同德，貫徹始終。」陳夏儀說。

致公總堂會長梁國瑋、肇慶會館主席司徒仲山、國民黨海外部副主任鍾維君、香港企業家袁弓夷、致公總堂盟長趙炳賢等先後發言。