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海軍軍艦停靠金山 民眾參觀大排長龍數小時

記者李晗 / 舊金山報導
民眾大排長龍。（記者李晗 / 攝影）
民眾大排長龍。（記者李晗 / 攝影）

一年一度的舊金山艦隊周（Fleet Week）接近尾聲。周末期間，民眾可以看到天空中翱翔的「藍天使」（Blue Angels）軍機，而停靠在舊金山碼頭的海軍軍艦，也吸引了民眾大排長龍，等待進入參觀。

10月10日周日，是參觀軍艦的倒數第二天，大批民眾在舊金山碼頭排隊，等候時長至少數小時才能夠進入。海軍軍方特別安排了媒體參觀。

停靠在30/32號碼頭的登陸艦。（記者李晗 / 攝影）
停靠在30/32號碼頭的登陸艦。（記者李晗 / 攝影）

停靠在30/32號碼頭的，是海軍惠德比島級（Whidbey Island-class）的船塢登陸艦——拉什摩尔號（USS Rushmore「LSD-47」）。該軍艦的母港基地是南加州聖地牙哥，趁著艦隊周來到舊金山停靠。而停靠在35號碼頭的則是多個驅逐艦（destroyer），同樣吸引大批人潮。

就登陸艦而言，參觀的行程中包括軍備武器，消防救援講解，海軍醫療團隊介紹，以及登陸艦內部船艙的導覽。在船上參觀時民眾也也需要佩戴好口罩。更多的參觀內容將會在本報YouTube頻道（SF World Journal）上呈現。

艦隊周期間有上千名的水手、海軍官兵來到舊金山，在街頭上都能見到許多穿著海軍制服的人。艦隊周標誌性的「天空秀」（Airshow）在周五開始，持續至周日。全城基本上都能聽到軍機的聲音。而艦隊的參觀則是在今日（10月11日周一）的中午12pm結束。

去年艦隊周因為疫情而改為線上舉辦，今年則正式回歸。艦隊周的活動從1981年開始，由時任舊金山市長、現任聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）首創，是全美最大的慶祝武裝美軍的活動，尤其是海軍和海岸護衛隊。今年是活動40周年。

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