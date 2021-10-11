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在夏威夷州立公園拍婚照 未經許可恐罰款、入獄

記者李怡／舊金山報導
在夏威夷州立公園未經許可拍攝商業婚禮照片，可能會導致罰款甚至入獄。 （美聯社）
在夏威夷州立公園未經許可拍攝商業婚禮照片，可能會導致罰款甚至入獄。 （美聯社）

每年10月是結婚潮的高峰，也是婚禮的旺季，很多新人都會趕赴風景迷人的夏威夷海島舉辦婚禮，或是拍攝婚紗照片。但是在赴海島之前一定要知悉，拍攝地點是否允許拍照，否則會遭到巨額的罰款，甚至是入獄。據夏威夷之星報導，目前有當地的攝影師和攝影公司都被告知，不要在幾個標誌性的州立公園，未經許可的情況下拍照。

未經許可，不能拍照的地點包括Kalepa Ridge、Wailua Falls、Hanakapiai Beach、Waimea Canyon和Kokee State Park，所有這些都需要獲得商業攝影許可，未經許可在那裡工作可能會導致罰款或入獄。在州政府向島上的兩家攝影公司發出停止令後，可愛島的新婚夫婦可能很快就會發現，在迷人的瀑布或落日餘暉下的海灣前拍攝浪漫照片變得更加困難。

可愛島旅遊局執行董事Sue Kanoho告訴夏威夷之星，她曾看到攝影師包船在山谷海岸線上拍攝婚禮派對。她說，這100%是非法的，而且在文化上是不恰當的，她試圖跟攝影師溝通，還遭到了威脅恐嚇。

灣區的一對新婚夫婦劉鶴與趙勝男，曾於今年9月初，赴夏威夷可愛島最大的瀑布自然景觀拍攝婚紗照片。因當時預約的攝影公司並未提前申請該景點的拍攝資格，而導致拍攝計畫擱淺，並使夫婦二人的拍攝行程延期了兩天。這一拍攝計畫的延誤，不只是影響了二人的財務計畫，同時也影響了拍攝的心情。他們想提醒更多的新人朋友，一定要提前了解好拍攝景點的許可資格，不要為照片的拍攝造成不必要的麻煩和影響。

攝影 夏威夷 灣區

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