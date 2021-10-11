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加州通過6法令 未經同意拿掉保險套算犯罪 明年生效

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加州州長紐森簽署6項法令 明年元旦生效

編譯組／沙加緬度10日電
州長紐森在剛過去的周末簽署多項法案成為法律。(紐森臉書圖片)
州長紐森在剛過去的周末簽署多項法案成為法律。(紐森臉書圖片)

加州州長紐森 (Gov. Gavin Newsom) 周末期間簽署多條法案成為法律。根據規定，紐森必須在10日前決定是否簽署各項州議會通過法案，紐森提前於9日晚間做出決定。簽署通過的法案包括州眾議員羅達倫 (Evan Low) 所提出設立不分性別的兒童玩具用品區，與州眾議員伯曼 (Marc Berman) 所提出的禁止銷售全新汽油發動吹葉機 (gas-powered leaf blower) 等。

紐森州長簽署通過的法案，除非另行規定，均將於明年元月一日生效。9日簽署通過的法案對社會日常生活影響較大者如下：

設立無性別兒童玩具用品區

代表矽谷地區民主黨州眾議員羅達倫所提出的AB 1084法案，法案規定大型零售商店設立不採性別區隔 (gender-neutral)兒童玩具用品區。AB 1084法案並沒有禁止大型零售商店設立男童玩具用品區或女童部門，然而規定必須成立不分性別兒童玩具用品部門。

羅達倫是州議會LGBTQ黨團主席。他指出，AB 1084法案將停止零售商店推行過時且可能有害的性別刻板形象。他於聲明中指出，一般習俗認定，某特定性別只能容許某類玩具用品。這種歧視必須停止，讓孩子成為孩子。

禁止銷售汽油發動吹葉機

蒙羅公園市 (Menlo Park) 民主黨州眾議員伯曼 (Marc Berman) 所提出的AB 1346法案，禁止銷售全新汽油發動的吹葉機、除草機等，然法案並沒禁止銷售舊型汽油發動機器。AB 1346法案可望於2024年起生效。

伯曼指出，汽油發動的吹葉機等機器產生大量污染物，不但對使用機器工人有害，對社區甚至氣候變化也會產生不良影響。

未經同意脫保險套是性攻擊

洛杉磯地區的民主黨州眾議員賈西亞 (Christina Garcia) 所提的AB 453法案認定性行為時，未經同意移除保險套為犯罪事件。加州是全美第一個認定隱密移除保險套為非法行為的州，並將這種行為歸入「性攻擊」(sexual battery) 罪行。

賈西亞指出，這種隱密性侵犯者會對受害人形成長期性身體傷害，也侵犯受害人的尊嚴與自主權。她於聲明中指出，希望其他州能跟進加州的新法，這種隱密性行為不但不道德，也觸犯法律。

創立社區911緊急求救系統

洛杉磯地區的民主黨州參議員康拉傑 (Sydney Kamlager) 所提出的AB 118法案將成立一項試驗性計畫，創立社區組織回應911緊急求救電話系統。這套社區911系統無需警力處理。設定911緊急救助系統社區組織可取得基金，處理類似精神疾病問題、濫用藥物問題引發的緊急事件。一般處理這種緊急事件無需動員警力。

AB 118法案又稱危機法案 (Crisis Act)。康拉傑指出，加州人如出現精神危機或其他緊急事件時，必須有緊急求助的其他管道。

減少精神病患者候診時間

代表舊金山地區的州參議員威善高 (Scott Wiener) 所提出的SB 221法案，將可減少精神病患與濫用藥物者的候診時間。威善高表示，紐森簽署通過SB 221法案，象徵精神健康與身體健康一樣重要，這是保健一大勝利。身心發生問題民眾需要及時治療，延誤治療就是否認治療。

無車時可以自由穿越馬路

紐森州長同時也否決代表舊金山地區州眾議員丁右立 (Phil Ting) 所提 AB 122法案，讓加州民眾在沒有車輛情況下，可以自由穿越馬路，無需經過特定行人穿越道。紐森同時否定州參議員威善高所提的SB 110法案等。

紐森 眾議員 加州

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