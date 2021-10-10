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舊金山市長專欄／迎接繽紛活動 舊金山復甦了

親愛的讀者：
迎接艦隊周飛行表演。
迎接艦隊周飛行表演。

此時，舊金山正經歷一個令人難以置信的時刻。

我們是全國唯一一個有現場艦隊周飛行表演的城市，同時巨人隊本周末在甲骨文球埸舉辦了季後賽，而勇士隊再次在大通中心在球迷面前比賽，第一個真正的花車巡遊—意大利文化—在北岸舉行。我們亦宣布了首航遊輪將於周一重返舊金山，這是我們經濟復甦的一個重要里程碑。

這一切都代表了舊金山的復甦。

雖然大家仍在應對新冠疫情，但舊金山已表現了反彈力。過去幾周天公作美，風和日麗，而戶外用餐真的為街道帶來了熱鬧的氛圍。展望未來，金門公園音樂節將在本月底回歸，這將為園內帶來為期三天的美妙音樂。

我對種種一切都感到興奮，亦希望市內各人也有同感。我們有許多盛事值得慶祝，希望日後還有更多。

逾8成居民 都打過疫苗

大家都明白疫苗是擺脫疫情的唯一方法，也是我們能夠讓舊金山前進發展的關鍵。目前，我們有82%的符合條件的舊金山居民接種了疫苗，我們正在準備聯邦食品及藥物管理局對 5-11 歲兒童的疫苗授權。

我們對市政府員工的疫苗要求亦發揮了作用，超過94%的員工已完全接種疫苗，在近3萬5000名市府僱員中，只有 2000多人未接種疫苗或未報告其狀況。在上周末，我們又向前邁進了一步，為所有定期與市政員工一同工作的市府合約員工制定了疫苗規定。

這些指令都是為了保護我們的員工以及他們每天所接觸到的公眾的安全和健康。在我們推動經濟復甦的同時，健康的勞動力將可使到我們繼續前進。

走訪建築現場，關心公共建設進度。
走訪建築現場，關心公共建設進度。

室內口罩令 部分已取消

隨著市內病例數目繼續下降和疫苗接種率增加，我們現在能夠開始取消一些室內佩戴口罩的規定。與其他灣區縣一樣，我們為公共衛生局何時取消室內戴口罩的規定制定了明確的指標。

雖然我們還沒有達到這些指標，但舊金山正在採取一些初步措施，從15日下周開始，在一些環境下取消佩戴口罩的規定，其中包括辦公室、健身房、雇員通勤車輛、宗教聚會、大學室內課程或其他定期組織聚會。

這將令我們向前邁進了一大步，特別是對於市中心復甦而言。我們知道員工重回工作崗位對支援在市中心掙扎的小商業尤其重要。

邱信福 出任市府律師

隨著夏雷拉 (Dennis Herrera)將成為舊金山公共事業委員會總經理，我們必須尋找一位敬業的公務員來擔任代表舊金山居民的市府律師。我亦因此很榮幸能夠任命州眾議員邱信福來填補這個重要職位。

舊金山的市府律師，任命邱信福出任。
舊金山的市府律師，任命邱信福出任。

從擔任執業律師到市議會主席和州議員，邱信福一直是舊金山一位傑出立法工作者。他具有擔任市府律師的遠見、正義精神和經驗，我深信他將繼續為社區內最需要幫助的人士而戰。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德 

舊金山 疫苗 口罩

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