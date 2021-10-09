金山家暴案宣判 曾辭退亞裔陪審員惹議

案發在舊金山的California街的家暴案，曾經在庭審過程中，因為解除亞裔陪審團員資格而引起爭議。（谷歌地圖）

舊金山 一宗性質嚴重的家暴案件宣判，嫌犯罪成遭判入獄23年。此前該案因為辭退亞裔 陪審團員而引起爭議，舊金山高等法院的華裔法官林萍（Rita Lin）當時也裁定辭退的做法不當。

這宗案件發生在2018年5月。當時35歲的嫌犯提姆斯（Jo'Vaughn Timms）在舊金山California街與女友發生爭吵，並且開槍打傷了女友。傷人之後提姆斯逃逸，而女友則送醫救治，沒有生命危險。隨後舊金山警察 局逮捕了提姆斯，涉及的罪名包括企圖殺人，惡意傷人，持槍襲擊等。

然而在2021年的4月庭審期間，因為亞裔陪審團員的辭退問題，一度引起爭議。當時有九位亞裔的陪審團員被公辯律師一方免去，法官林萍則認定辭退其中三位的做法不當。這也牽涉到了著名「拜森-威勒」（Batson-Wheeler）分析法，即有關陪審員篩選判例作出裁定。該法可防止律師純粹由於是特定族裔、性別、宗教或種族而免除可能擔任陪審員的資格。

根據舊金山紀事報的說法，這個家暴案的受害女性的族裔是「亞裔與非裔」（Asian and Black），即受害人是有亞裔血統。因此在庭審過程中，解除了亞裔陪審團員的資格才會引起爭議。

然而本報查詢舊金山警察局、舊金山地檢處，雙方均無法證實這個案件中的受害者的亞裔身份。警察局在回應中表示受害者的族裔未知，而地檢處也無法證實。

當時法官林萍在法庭上直接說，在陪審過程中亞裔有權參與，並且擔任陪審員，與其他人一樣擁有審判權。當時公辯律師也解釋認為，此案的公辯律師經驗豐富，而且被選出的陪審員包括多名亞裔，陪審團成員包括非裔、亞裔、西語裔與白人，已呈現舊金山的多元族裔面貌。

2021年6月，案件完成庭審，提姆斯被判有罪。10月時法官林萍判提姆斯入獄23年。舊金山警察局也在一份聲明中說會持續投入保護家暴受害者。10月是全國的家庭暴力防範宣傳月（National Domestic Violence Awareness Month）。