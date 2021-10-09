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專搶劫亞裔女 嫌犯下周法庭過堂

記者李晗 / 舊金山報導

舊金山發生連環搶劫案，受害者均是亞裔女性，其中多人只懂說粵語。警方和地檢處都已經認定犯案者涉及同一人，已經將其逮捕，地檢處也提起檢控。

20歲的嫌犯賈西亞（O'Sean Garcia），遭地檢處起訴搶劫罪及仇恨犯罪等，下周會在舊金山高等法院的刑事法庭過堂。

賈西亞被指在舊金山犯下多個搶劫案件，而他是在東灣屋崙（奧克蘭）被捕。根據舊金山縣監獄的系統查詢，賈西亞9月22日被收押，目前也在被關押當中。他一共被起訴了七條搶劫罪，這七起的搶劫事件發生在今年3月至9月之間。而地檢處在一份聲明中也指出，賈西亞的一系列罪行「是出於種族動機。」因此在多個搶劫罪名後也加控了仇恨犯罪。

受害人中多位是說粵語的華人女性，引起華裔社區的擔憂。而在8月時，就有兩起案件涉及粵語受害人。當時的兩起搶劫案發生時間僅相隔10分鐘。第一起在上午約10時20分，一名36歲只懂說粵語女性受害者，在她的車道上感到背包被抓住，她即抓著肩帶和倒地尖叫。她的母親從屋內走出並對兩名嫌犯竭力喊叫，兩人放棄搶奪及登車逃逸。第二起在同日上午約10時30分，一名61歲說粵語的亞裔受害者在回家途中，被一名嫌犯從後走近並從她手中搶走手袋。

案件此前已經提堂，即將再舉行法庭聆訊。舊金山高等法院的信息顯示，賈西亞將會在10月14日周四上午9時，在11號法庭過堂。

舊金山 賈西 亞裔

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