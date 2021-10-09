舊金山學區1.6億赤字 州府干預

舊金山學區財務混亂，加州教育當局進行干預。學區總監馬菲斯本月曾致信給教職員工表示，學區入學人數減少，導致收入降低。其他支出成本也持續上升。(美聯社)

舊金山學區 因為1.6億元財務赤字，導致無法支付帳單。加州教育總監 正介入解決其財務混亂情況，此舉是為了避免州府全面接管。

學區會議文件內容日前透露，加州將聘請一名顧問協助學區委員會了解，如何可削減相當於其10億元年度預算的 13%支出。也要求學區遞交勞工協議給加州公共教育總監瑟蒙德(Tony Thurmond)進行審查。州府強調，教育監管當局有權因「未能提供所要求的財務資訊」，扣留學區委員與總監的薪資。但教育當局主管表示，目前並未採取這項步驟，但可能於未來採取行動。

加州教育當局於9月15日寫給舊金山學區總監馬菲斯(Vince Matthews)的信件內容指出，當局了解學區正在努力制定預算短缺策略解決方案，但是，經過一年的討論，並未明確表明必須刪減預算的金額與範圍。

學區原本預定遞交財務復甦計畫與其他兩項財務年度預算報告，但並未如期提交。學區領袖們回應說，遞交這些計畫沒有截止日期。現在，舊金山學區委員會必須於12月15日前通過「財務穩定計畫」，確保學區能於2022-23與2023-24財政年度有足夠儲備金支付帳單。

加州政府干預學區財務，是舊金山學區在過去18個月內所面臨的最新危機。之前還曾發生學委會爭議、罷免學區委員、昂貴法律訴訟，以及教師工會與家長間在面對是否恢復面對面教學的緊張局勢。於此同時，入學人數也正在下降中。

2020年初，學區在收入之外的支出為6000萬元。更令人緊張的是，人事成本增長的速度，是來自州府經費增加的四倍，特殊教育與其他成本也持續增多。從那時開始，情況越來越糟。

馬菲斯本月致信給教職員工表示，舊金山聯合學區入學人數減少，導致收入降低。學區成本持續上升，包括目前員工薪資、退休人員福利、以及學生各項計畫，近幾年增加數千萬元支出。儘管舊金山學校已接獲來自州與聯邦的疫情恢復補助經費6000萬元，與來自舊金山市府的1500萬元基金，但大部分資金已用於彌補今年赤字、避免裁員與裁撤計畫，並擴大線上學區與課後計畫。