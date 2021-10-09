舊金山公校環境差：高溫、鼠患、瓦斯漏氣

舊金山Buena Vista Horace Mann雙語中小學有來自超過80%學生來自移民家庭，但校區設施環境老舊、急需大幅整修。(圖取自Buena Vista Horace Mann官方臉書)

舊金山 官員與教育 人士在8日的聽證會，針對一間舊金山米慎區公校內部環境條件，提出譴責。其中包括師生敘述校區鼠患、90度高溫教室、學生被要求自帶衛生紙到校、瓦斯漏氣等糟糕現況。

官員與教職員表示，這些問題已存在多年，且只是舊金山雙語中小學「Buena Vista Horace Mann K-8 Community School」內部危險、破舊情況的冰山一角。代表米慎區的舊金山市議員盧凱莉(Hilary Ronen)氣憤地表示，大家對舊金山聯合學區 失去信心。學校行政人員與教師說，他們對學校危險環境提出警告，已超過5年。舊金山市議員也緊急呼籲全面翻修這所建立已有百年以上歷史的學校，存在電氣系統、管道、屋頂與鼠患等許多問題。

學區表示正在努力整修學校，並承認校區存在部分問題，但安全疑慮已被解決。學區發言人杜德尼克(Laura Dudnick)說，師生安全與福利是學區最高優先，學校安全問題已解決以滿足需求。了解學校設施老舊條件，以及油漆剝落、地板裂開、教室過熱等日常條件挑戰，正努力向舊金山教育委員會申請經費解決問題。

除了整修之外，學校代表也要求第三方檢查校區，並要求學區每月提供整修過程的公開報告，其已獲得學區同意。盧凱莉指出，市議會將提供公共工程部門全面檢查學校緊急維修需求的費用。

舊金山聯合學區12日將提出一項公債重新分配計畫給學區委員。學委亞歷山大(Matt Alexander)表示，計畫提出一項提案，將額外公債基金用於翻修、最高達5500萬元。若提案通過，整修計畫將立即啟動。

這所舊金山雙語中小學有超過80%學生來自移民家庭，建校時僅有300名中學生，但2011年與他校合併創建一所K-8年級學校，擴增至600名學生。學校主管透露，校方已針對校園不安全環境多次提出投訴，但並未獲得學區回復。今年8月16日學校師生聞到瓦斯氣味，學區誤認為是老鼠腐爛味道。一周過後，校長致電PG&E，發現一處可能的危險瓦斯漏氣，下令480名學生立即撤離學校。