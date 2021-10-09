馬斯克掀舊怨 總部將搬家 紐森：加州幫助Tesla成長

紐森表示，Tesla的成功加州功不可沒。（美聯社）

在Tesla 執行長馬斯克 （Elon Musk）7日宣布將把總部從加州 遷往德州後，加州州長紐森（Gavin Newsom）8日表示，是加州幫助這家電動車製造商成長到今天的局面。

紐森8日在屋崙舉行的記者會上說：「我對馬斯克先生個人懷有崇高的敬意，同樣也對加州、我們代表的事物以及我們為支持這些投資所做出的努力懷有崇高的敬意。」

紐森的說法強調了他與馬斯克和矽谷之間長久的關係，也吹捧了加州作為創新科技孵化器的成就。紐森表示，他認識馬斯克已有20年，稱讚他是「世界上最偉大的創新者和創業家之一，在加州投資了無數資金，創造了成千上萬個工作機會」。

紐森淡化了Tesla總部搬遷的重要性，強調馬斯克宣布會擴大其加州工廠的產能，並指出馬斯克的航天公司SpaceX在長灘租下更多辦公室。紐森還強調，是加州花數千萬元補貼電動汽車工業，推動了Tesla的成功。他說：「我們的法規協助創造了這家公司、茁壯了這家公司。儘管Tesla的成功仰賴他的聰明才智和創業天份，但也需要一個良好的監管環境來鼓勵它、培養它。」

加州民選官員與馬斯克和Tesla之間的關係帶有複雜的情緒。身為低碳排放量電動車市場代表的Tesla，是高環保意識加州的驕傲，它在佛利蒙的工廠也是高薪製造業工作機會的來源。根據聯邦公布的數據，加州的電動車購買數量在美國電動車市場占有舉足輕重的地位，儘管人口僅占全美人口12%，但2020年的電動車註冊量占全美電動車註冊量的42%。

馬斯克承認，搬遷總部與加州議員對他的辱罵有關。（美聯社）

去年，馬斯克槓上阿拉米達縣政府，稱防疫規定是「法西斯主義」，威脅要對阿拉米達縣提告，並計畫離開加州。他無視居家工作的規定，堅持佛利蒙工廠復工，最終與當地官員達成協議，結束對峙局面。

馬斯克8日坦承，將總部搬到德州有部分原因出自加州議員在推特上辱罵「他X的馬斯克」，這名辱罵他的議員是眾議員岡薩雷茲（Lorena S. Gonzalez）。

Tesla粉絲部落格8日出現一篇標題為「Tesla將總部搬到德州是應加州女議員明確的提議做出的決定」的貼文，稱岡薩雷茲在推特對馬斯克的咒罵「反映出加州政府存在嚴重問題」。馬斯克在推特上回應這篇貼文說：「正是如此。」

對於岡薩雷茲的推文，紐森自嘲說：「我大概每個小時都會收到這樣的推文，但我還是待在這裡，我愛加州。」