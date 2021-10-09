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打了外國疫苗回美 要不要再打第3針？留學生關注

記者李晗 / 舊金山報導
莫德納疫苗包裝盒。（記者李晗/攝影）
莫德納疫苗包裝盒。（記者李晗/攝影）

目前世界衛生組織認可的新冠疫苗已經有多款，而在美國還是以三個藥廠的疫苗——輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）以及嬌生（J&J）為主。隨著疫情好轉，國界邊境管制等漸漸開放，打了「外國疫苗」回美國之後算不算，要不要再打「美國疫苗」第三針，引起關注。

舊金山華埠衛生局執行局長白幹榮（Sunny Pak）醫師表示，現在醫學界也都在研究觀察，來制訂指引幫助打了其他疫苗的外來人士。他說，一般而言，打了一劑外國疫苗的，嚴格來說不算是完全接種。

白醫師以阿斯利康（AstraZeneca）疫苗為例，說許多民眾第一針打了阿斯利康，然而第二針回美之後，有醫師就會建議打輝瑞等疫苗。他說這個案例是最多的，醫學界也在觀察是否可行。

但是「混著」打疫苗的效果是如何，目前也尚且未知。白醫師說，如果回美之後補充打了一支疫苗，需不需要再打第二針，目前都沒有定論。他強調，每個人的反應，免疫系統不同，因此都要逐個討論。而且現在就算是可以打第三針的疫苗，也需要跟醫師討論利弊。

疫情好轉之後，留學生現在都可以赴美就學。中國疫苗已獲得世衛認可，如果是中國留學生在國內完全接種之後，來美留學，需不需要打第三針的補充針，現在也沒有定論。白醫師也說，現在雖然都可以講打第三針，但是也需要等待醫學的報告。衛生局也建議民眾和自己的醫師溝通，了解自己的情況適不適合打第三針。預計在莫德納、嬌生等加強針獲批之後，官方會有更多的指引出爐。

此外，華埠的花園角廣場（Portsmouth Square）檢測站的時間也延長，服務更多的民眾。最新開放時間是逢周三上午10時至下午5時，地址是50 Walter U. Lum Place。現場免費檢測，無需預約，有中文服務，想要檢測的民眾需要帶身份證。這個流動檢測站已經延長至年底12月29日。

疫苗 中國留學生 檢測

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