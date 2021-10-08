勇士「喬丹」大發神威險勝金塊 兩場季前賽表現耀眼

喬丹·普爾上一場17分3助攻，兩場季前賽總共47分8助攻。在湯普森回歸前，他極可能坐穩首發得分後衛位置。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士 6日晚以118比116戰勝丹佛金塊，季前賽獲得兩連勝。柯瑞 小試牛刀，上場15分鐘拿到14分。喬丹·普爾（Jordan Poole）17分3助攻，兩場季前賽總共47分8助攻，表現耀眼，在湯普森回歸前，他極可能坐穩首發得分後衛位置。

作為三年級新秀，普爾的表現一度讓人失望。但去年開始反彈，場均12分、投中1.9個三分球，命中率提升10%，為43.2%。今年季前賽中，首場對陣拓荒者，他得分爆炸，投籃17中10，命中7記三分。6日晚的比賽，他三分6中1，但卻利用各種運球過人戲耍對手，頻繁衝擊籃下，還有不看人傳球給空切的隊友布拉德利（Avery Bradley ）上籃，可謂技驚四座。

目前有輿論預期，普爾可能是新賽季最快進步球員。普爾本人表示，看到過這種說法，但對此沒有感覺。

針對普爾是否作為首發、填補湯普森缺席的位置，柯爾賽前就說，目前普爾會擔任先發，他打得很好，很難想像不讓他首發上場。但也承認，必須考慮是否會有其他陣容首發（讓普爾擔任替補）。

柯爾表示，普爾所做的一切都讓人感到驚訝，他在整個訓練營中都是如此表現，在去年年底他就打得很好。「正如我多次說過的，這是他應得的。在過去的幾年裡，他一直非常努力地訓練。疫情開始時，只要球員被允許回到球館，他每天都和勇士隊助理教練德馬爾柯（Chris DeMarco）練習。德馬爾柯很相信普爾。普爾也一直出色，給人留下深刻的印象。」

對陣金塊的比賽中，新援波特 （Otto Porter Jr.） 7投5中，三分6中4，得到15分，9個籃板和3次助攻，上半場全部命中，包括柯瑞傳出的空位投籃。和當初引進的預想一樣，在三分上投射強勁。

柯爾表示，波特在聯盟中取得如今的成績、多年前簽下那份大合同，都是有原因的。「他可以上場，投籃準、有很好的感覺，他有9個籃板。當他被包夾時，看到空位並傳球。他很適合勇士。」

因為隊友倒地時壓在身上，勇士新秀庫明加（Jonathan Kuminga）受傷，7日的檢測結果顯示為右膝髕骨肌腱拉傷，預計至少缺戰一周。他將在一周內接受重新評估。勇士去年的二號新秀懷斯曼右膝半月板撕裂， 他雖然確定本賽季復出，但沒有說明回歸時間。

柯爾說，當一名球員受傷時，總是令人失望。尤其是像庫明加這樣的年輕球員。年輕人真的需要盡可能多的參加訓練營。這種情況太糟糕。他錯過了部分或全部訓練營，對年輕人的成長來說，也是個挫折。