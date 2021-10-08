我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

馬斯克宣布 Tesla總部將從加州搬到德州奧斯汀

編譯組／巴洛阿圖7日電
Tesla執行長馬斯克宣布將把總部從巴洛阿圖搬往奧斯汀。（美聯社）
Tesla執行長馬斯克宣布將把總部從巴洛阿圖搬往奧斯汀。（美聯社）

Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）7日在股東大會上宣布，將把總部從加州巴洛阿圖搬往德州奧斯汀。這場會議是在奧斯汀附近正在興建的Tesla裝配工廠舉行的，地點位於科羅拉多河沿岸，靠近奧斯汀機場。

儘管總部將搬離灣區，Tesla仍計畫增加佛利蒙工廠的產量。馬斯克說：「要說明一點，我們會繼續擴大我們在加州的活動，目標是將佛利蒙工廠和內華達超級工廠（Giga Nevada）的產量提高50%。如果你到佛利蒙工廠，你會發現它被塞滿了。」

不過，馬克斯補充說：「人們很難負擔在當地買房子，必須從很遠的地方開車來工廠上班。因此，灣區的發展規模十分有限。」

至於興建中的奧斯汀工廠，馬斯克表示，完工後還需要一些時間才有辦法全面投入生產。

馬斯克說，Tesla興建工廠所需的時間比工廠能夠大量生產所需的時間短，例如，上海的Tesla工廠只花11個月就完工，但達到大量生產的目標花了一年多。他預料奧斯汀新工廠的情況可能和上海工廠類似。

馬斯克對加州的不滿日益明顯。2020年4月，馬斯克在Tesla一項財報會議上咆哮抨擊加州政府官員，稱他們的臨時疫情命令是「法西斯主義」。後來，馬斯克更從他生活了20年的洛杉磯搬到奧斯汀。

CNBC表示，因為德州不徵個人所得稅，此舉可減輕馬斯克個人的納稅負擔，同時也可讓他更接近SpaceX的發射站所在地德州波卡契卡（Boca Chica）。

Tesla並非第一家把總部從加州搬到德州的企業，矽谷的甲骨文（Oracle）、惠普（HP）和其他多家科技公司去年已這麼做。

紐約律師事務所Romano Law執行合夥人羅馬諾（Domenic Romano）說：「從法律的角度來看，德州的監管較寬鬆，在許多方面對雇主和企業都較友好，與加州相比，企業要遭遇的麻煩也少得多。」

不過，德州有一項法律Tesla並不滿意，那就是德州禁止汽車生產商直接銷售汽車，必須透過獨立經銷商才能銷售。

馬斯克 Tesla 德州

上一則

口罩令放寬？白幹榮醫師：要看灣區病毒傳播危險性

下一則

室內口罩令解禁 灣區8縣1市3項標準公布

延伸閱讀

馬斯克股東會宣布：特斯拉總部 從加州搬去德州

馬斯克股東會宣布：特斯拉總部 從加州搬去德州
中國對加密幣下「追殺令」 馬斯克：可能與缺電有關

中國對加密幣下「追殺令」 馬斯克：可能與缺電有關
「一次都沒提特斯拉」馬斯克批評拜登政府有「偏見」

「一次都沒提特斯拉」馬斯克批評拜登政府有「偏見」
互聯網大會 習：築牢數位安全 馬斯克：數據全放中國

互聯網大會 習：築牢數位安全 馬斯克：數據全放中國
跑車要拿來飆 馬斯克：法拉利若自駕很悲哀

跑車要拿來飆 馬斯克：法拉利若自駕很悲哀

熱門新聞

孩子們高舉著「拯救Meyerholz」、「停止關閉我的學校」的自製標語加入到遊行的隊伍中來。（記者王子涵/攝影）

庫市學區3所小學將永久關閉 華人家長抗議

2021-10-03 02:20
阿拉米達縣警，上周突襲了加州史上最大的非法大麻種植活動團夥之一，繳獲10萬株大麻和超過1000萬美元的現金。（取自阿拉米達縣警推特）

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器爆了

2021-10-04 00:44
舊金山警察局繪製的十二宮殺手肖像圖。（取自維基百科）

50年懸案告破？舊金山十二宮殺手身分被揭

2021-10-06 18:31
為滿足入學需求，加大系統計畫2030年前將增收2萬名學生。(美聯社)

加大2030年前將增招2萬名學生 相當1個新校區

2021-10-02 02:17
林涵琪遇害轉眼已經27年。（基金會提供）

北加才女林涵琪懸案27年 主嫌過世 父懸賞十萬望破案

2021-10-06 18:12
營養專家表示，吃蘑菇有益健康。(Getty Images)

超級食物蘑菇熱量低 有6大驚人功效

2021-10-04 02:00

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」