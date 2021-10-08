馬斯克宣布 Tesla總部將從加州搬到德州奧斯汀

Tesla執行長馬斯克宣布將把總部從巴洛阿圖搬往奧斯汀。（美聯社）

Tesla 執行長馬斯克 （Elon Musk）7日在股東大會上宣布，將把總部從加州巴洛阿圖搬往德州 奧斯汀。這場會議是在奧斯汀附近正在興建的Tesla裝配工廠舉行的，地點位於科羅拉多河沿岸，靠近奧斯汀機場。

儘管總部將搬離灣區，Tesla仍計畫增加佛利蒙工廠的產量。馬斯克說：「要說明一點，我們會繼續擴大我們在加州的活動，目標是將佛利蒙工廠和內華達超級工廠（Giga Nevada）的產量提高50%。如果你到佛利蒙工廠，你會發現它被塞滿了。」

不過，馬克斯補充說：「人們很難負擔在當地買房子，必須從很遠的地方開車來工廠上班。因此，灣區的發展規模十分有限。」

至於興建中的奧斯汀工廠，馬斯克表示，完工後還需要一些時間才有辦法全面投入生產。

馬斯克說，Tesla興建工廠所需的時間比工廠能夠大量生產所需的時間短，例如，上海的Tesla工廠只花11個月就完工，但達到大量生產的目標花了一年多。他預料奧斯汀新工廠的情況可能和上海工廠類似。

馬斯克對加州的不滿日益明顯。2020年4月，馬斯克在Tesla一項財報會議上咆哮抨擊加州政府官員，稱他們的臨時疫情命令是「法西斯主義」。後來，馬斯克更從他生活了20年的洛杉磯搬到奧斯汀。

CNBC表示，因為德州不徵個人所得稅，此舉可減輕馬斯克個人的納稅負擔，同時也可讓他更接近SpaceX的發射站所在地德州波卡契卡（Boca Chica）。

Tesla並非第一家把總部從加州搬到德州的企業，矽谷的甲骨文（Oracle）、惠普（HP）和其他多家科技公司去年已這麼做。

紐約律師事務所Romano Law執行合夥人羅馬諾（Domenic Romano）說：「從法律的角度來看，德州的監管較寬鬆，在許多方面對雇主和企業都較友好，與加州相比，企業要遭遇的麻煩也少得多。」

不過，德州有一項法律Tesla並不滿意，那就是德州禁止汽車生產商直接銷售汽車，必須透過獨立經銷商才能銷售。